На вопрос, обязательно ли устанавливать приложение, ответила юрист Александра Капитула в комментарии РБК-Украина, передает 24 Канал.
Смотрите также Служащие ТЦК и СП будут носить бодикамеры: как будет работать видеофиксация оповещения с 1 сентября
Для чего нужен Резерв+ на телефоне?
В условиях военного положения и мобилизации военнообязанные мужчины должны соблюдать правила воинского учета. Одним из цифровых инструментов для этого является приложение Резерв+.
По словам юриста, главная цель сервиса заключается в облегчении взаимодействия между военнообязанными и территориальными центрами комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Пользователи могут дистанционно обновлять учетные данные, подавать запросы на отсрочку или выбирать место службы для контракта.
Для работников ТЦК и СП приложение также удобно, ведь ускоряет обработку запросов и уменьшает нагрузку.
В то же время в законодательстве нет требования об обязательной установке Резерв+ всеми призывниками или резервистами.
Юрист отмечает, что в соответствии с законом человек имеет право:
- узнать, внесли ли его в Реестр и какие данные о нем там есть (в том числе через электронный кабинет);
- обратиться с заявлением, если данные внесли неправильно или не внесли вообще, и требовать их исправления.
Как отмечает эксперт, появление такого сервиса является логичным шагом в процессе цифровизации государственных услуг. Подобные инструменты уже действуют в других сферах, что упрощает взаимодействие граждан с властью.
Что изменилось в вопросе мобилизации в последнее время?
С 28 августа 2025 года мужчины в возрасте до 22 лет имеют право свободно выезжать за границу. Для выезда необходимы загранпаспорт и военно-учетный документ (бумажный или электронный). Изменения не касаются госчиновников.
Женщины с медицинским или фармацевтическим образованием с августа 2025 года автоматически ставятся на воинский учет. В то же время их мобилизация не является принудительной.
С 1 сентября 2025 года военнослужащие ТЦК будут работать с бодикамерами во время проверки документов или вручения повесток. Записываться все будет автоматически, а видео будет храниться не менее 30 дней на защищенном сервере.