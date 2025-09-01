На вопрос, обязательно ли устанавливать приложение, ответила юрист Александра Капитула в комментарии РБК-Украина, передает 24 Канал.

Для чего нужен Резерв+ на телефоне?

В условиях военного положения и мобилизации военнообязанные мужчины должны соблюдать правила воинского учета. Одним из цифровых инструментов для этого является приложение Резерв+.

По словам юриста, главная цель сервиса заключается в облегчении взаимодействия между военнообязанными и территориальными центрами комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Пользователи могут дистанционно обновлять учетные данные, подавать запросы на отсрочку или выбирать место службы для контракта.

Для работников ТЦК и СП приложение также удобно, ведь ускоряет обработку запросов и уменьшает нагрузку.

В то же время в законодательстве нет требования об обязательной установке Резерв+ всеми призывниками или резервистами.

Юрист отмечает, что в соответствии с законом человек имеет право:

узнать, внесли ли его в Реестр и какие данные о нем там есть (в том числе через электронный кабинет);

обратиться с заявлением, если данные внесли неправильно или не внесли вообще, и требовать их исправления.

Как отмечает эксперт, появление такого сервиса является логичным шагом в процессе цифровизации государственных услуг. Подобные инструменты уже действуют в других сферах, что упрощает взаимодействие граждан с властью.

