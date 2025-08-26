Вопрос мобилизации женщин остается актуальным. Кого могут призвать, какие нюансы и изменения рассказывает 24 Канал со ссылкой на Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Правила мобилизации женщин: что известно?

Сейчас военное положение продлено Верховной Радой до 5 ноября 2025 года. Мобилизация регулируется соответствующим Законом,, который претерпел изменения в мае 2024 года и дополнения в 2025-м.

Основные нововведения касаются цифровизации процессов, снижение призывного возраста до 25 лет и усиление учета военнообязанных.

В Украине продолжается обсуждение возможной мобилизации женщин с 1 сентября 2025 года. Однако большинство женщин не подлежат мобилизации. Они могут присоединиться к рядам ВСУ исключительно добровольно. Приоритет в этом вопросе предоставляется мужчинам в возрасте 25 – 60 лет.

Однако есть определенные исключения относительно воинского учета и обязанности постановки на учет для таких категорий женщин:

Женщины с медицинским или фармацевтическим образованием . С августа 2025 года Кабмин разрешил автоматически ставить таких женщин на воинский учет без их личного присутствия. Они должны пройти военно-врачебную комиссию (ВВК) и обновить информацию в ТЦК. Если в течение 60 дней этого не сделать, возможно объявление в розыск, но это касается только учета, а не мобилизации.

Другие категории. Женщины в возрасте от 18 до 60 лет, пригодные по здоровью, могут служить на контрактной основе по собственному желанию. Для этого нужно иметь гражданство Украины, соответствующий возраст, заключение ВВК и образование.

Однако женщина не подлежит мобилизации в случае наличие инвалидности или серьезных заболеваний. Также если она единственный опекун несовершеннолетних детей или лиц с инвалидностью.

Кроме того, если работает в критических сферах (образование, медицина, государственная служба), она не может быть мобилизована. Еще основанием для невозможности призыва является беременность или наличии детей в возрасте до 3 лет

Нововведения в процессе мобилизации?