Питання мобілізація жінок залишається актуальним. Кого можуть призвати, які нюанси та зміни розповідає 24 Канал з посиланням на Закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Дивіться також Яку зарплату отримує військовозобов'язаний у разі мобілізації: відповідь Міноборони

Правила мобілізації жінок: що відомо?

Наразі воєнний стан продовжено Верховною Радою до 5 листопада 2025 року. Мобілізація регулюється відповідним Законом, що зазнав змін у травні 2024 року та доповнень у 2025-му.

Основні нововведення стосуються цифровізації процесів, зниження призовного віку до 25 років та посилення обліку військовозобов'язаних.

В Україні триває обговорення можливої мобілізації жінок з 1 вересня 2025 року. Однак більшість жінок не підлягають мобілізації. Вони можуть долучитись до лав ЗСУ виключно добровільно. Пріоритет у цьому питанні надається чоловікам віком 25 – 60 років.

Проте є певні винятки щодо військового обліку та обов'язку постановки на облік для таких категорій жінок:

Жінки з медичною або фармацевтичною освітою . З серпня 2025 року Кабмін дозволив автоматично ставити таких жінок на військовий облік без їхньої особистої присутності. Вони мають пройти військово-лікарську комісію (ВЛК) та оновити інформацію в ТЦК. Якщо протягом 60 днів цього не зробити, можливо оголошення в розшук, але це стосується лише обліку, а не мобілізації.

Інші категорії. Жінки віком від 18 до 60 років, придатні за здоров'ям, можуть служити на контрактній основі за власним бажанням. Для цього потрібно мати громадянство України, відповідний вік, висновок ВЛК та освіту.

Проте жінка не підлягає мобілізації у разі наявність інвалідності або серйозних захворювань. Також якщо вона єдиний опікун неповнолітніх дітей або осіб з інвалідністю.

Крім того, якщо працює у критичних сферах (освіта, медицина, державна служба), вона не може бути мобілізована. Ще підставою для неможливості призову є вагітність чи наявності дітей віком до 3 років

Нововведення у процесі мобілізації?