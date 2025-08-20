Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на очільника відомства Дениса Шмигаля. Електронна черга працювала в тестовому режимі з травня 2024 року.

Що відомо про електронну чергу до ТЦК?

Відповідні зміни до пункту 9 Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки схвалили на засіданні Кабінету Міністрів України.

Тепер вона (електронна черга – 24 Канал) стає постійним важливим сервісом, яким можуть скористатися військовозобов’язані, військовослужбовці та їхні рідні,

– зазначив Шмигаль.

За його словами, таким чином реалізовують ключові пріоритети – людиноцентричність, цифровізацію процесів, вільну взаємодію держави та громадян і зручні послуги.

Міністр також наголосив на посиленні безпеки, оскільки "живі" черги під ТЦК прибирають, та пришвидшенні й впорядкуванні процедури прийняття громадян.

Одночасно працюємо над переведенням в "цифру" якнайбільше послуг і формуємо екосистему Електронного ТЦК, який функціонуватиме в онлайн-режимі,

– додав Шмигаль.

До слова, сервіс електронної черги в ТЦК в тестовому режимі працював з травня 2024 року. На оновлену платформу він переїхав 1 травня 2025 року. Тут військовозобов'язані самостійно можуть обрати свій ТЦК і СП за місцем обліку або фактичної реєстрації та отримати SMS із датою та часом візиту.

Як Росія атакувала українські ТЦК?

Уранці 30 червня росіяни за допомогою БпЛА вдарили поряд з будівлею одного з районних ТЦК у Кривому Розі. Працівники установи перебували в укритті, однак поранені були серед цивільних громадян, які опинилися біля місця ворожої атаки.

Уранці 3 липня противник ударив по Полтаві – у приміщенні ТЦК виникла пожежа, загинуло 2 людини, ще 47 осіб постраждало.

Уранці 6 липня ворожі БпЛА поцілили в будівлю Кременчуцького районного ТЦК та СП.

Уранці 7 липня однією з цілей російської дронової атаки в Запоріжжі став обласний ТЦК та СП. Серед постраждалих – військовослужбовці роти охорони та щонайменше 14 цивільних.

Також 7 липня стались влучання ворожих БпЛА в будівлю Харківського обласного ТЦК та СП й прилеглу територію, поранено 3 військовослужбовці.

Речник Командування Сухопутних військ Віталій Саранцев заявляв, що через російські удари ТЦК можуть дещо змінити формат надання послуг. Серед варіантів були заходи розосередження військовослужбовців, дистанційне надання послуг і розширення цифровізації.