Найбільш інтенсивні бої тривають на сході України, зокрема на Покровському, Куп’янському та Лиманському напрямках. Про це повідомляють аналітики ISW.

Яка ситуація на ключових напрямках фронту?

Куп’янський напрямок

На Куп’янському напрямку російські війська продовжують наступальні дії, намагаючись прорвати українську оборону та покращити свої позиції. Окупанти регулярно застосовують малі штурмові групи, підтримані артилерією та безпілотниками.

Водночас українські військові проводять локальні контратаки і подекуди мають тактичні успіхи. Аналітики ISW зафіксували, що українські сили просунулися поблизу Борової, що свідчить про поступове витіснення російських підрозділів з окремих позицій.

Попри це, ситуація на напрямку залишається напруженою, а бойові дії тривають практично безперервно.

Лиманський напрямок

На Лиманському напрямку російські сили також намагаються просунутися вперед та тиснуть на українські оборонні позиції. Бої тут мають позиційний характер і супроводжуються регулярними штурмами.

Українські військові активно застосовують артилерію, безпілотники та інші засоби для стримування наступу. У результаті більшість російських атак завершується без значних змін лінії фронту.

Аналітики зазначають, що попри інтенсивність бойових дій, суттєвих проривів на цьому напрямку російські війська поки не досягли.

Бахмутський напрямок

У районі Бахмута російські війська продовжують атаки з метою розширення зони свого контролю. Бої тут тривають уже тривалий час і залишаються одними з найінтенсивніших на Донеччині.

Російська армія намагається покращити тактичні позиції та просунутися до українських укріплень. Однак українські сили проводять контратаки та утримують ключові оборонні рубежі.

У цьому районі часто відбуваються локальні зміни позицій, але стратегічної переваги жодна зі сторін наразі не має.

Покровський напрямок

Покровський напрямок залишається одним із найгарячіших на всій лінії фронту. Саме тут російські війська намагаються прорвати українську оборону та розширити зону свого контролю на Донеччині.

Українські військові активно застосовують тактику так званої "зони ураження", використовуючи дрони, артилерію та мінні поля для знищення російських штурмових груп. Через це просування окупантів відбувається повільно і супроводжується значними втратами особового складу та техніки.

Курахівський напрямок

На Курахівському напрямку бойові дії також залишаються інтенсивними. Російські війська намагаються розвивати наступ після попередніх боїв у цьому районі. Українські сили, своєю чергою, укріплюють оборону та намагаються стримати подальше просування противника.

Ситуація тут залишається складною, оскільки цей район має важливе значення для контролю над південною частиною Донеччини.

Запорізький напрямок

На південному фронті українські сили останнім часом проводили контратаки, які змусили російське командування перекидати туди елітні підрозділи – зокрема десантні війська та морську піхоту.

За оцінками аналітиків, такі дії могли порушити плани Росії щодо масштабного наступу навесні та влітку 2026 року. Українські успіхи на цьому напрямку також змусили російські війська зміцнювати оборону.

Бої тут тривають уздовж широкої ділянки фронту і залишаються важливими для обох сторін.

Ситуація на фронті станом на ранок 11 березня / Карти ISW

Що кажуть аналітики про ситуацію на фронті?