Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Скільки дронів збила ППО?

Уночі російські війська атакували України за допомогою 163 ударних безпілотників різних типів, зокрема "Шахед", "Гербера", "Італмас" та дронами-імітаторами "Пародія". Пуски повітряних цілей здійснювали з території Росії.

Дрони летіли з районів Курська, Брянська, Орла, Міллєрово та Шаталово. До відбиття атаки були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 150 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни,

– ідеться у повідомленні.