Інформацію про рух повітряних цілей на наслідки ударів зібрав 24 Канал.

Дивіться також Дали задню: росіяни вразили заявою про "центри ухвалення рішень" у Києві

Як рухаються повітряні цілі?

З вечора 26 травня Повітряні сили ЗСУ та монітори попереджають про активну атаку дронів на декілька областей України.

Де зараз лунає повітряна тривога: дивіться на карті

Google Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google Додати

До слова! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в телеграм-каналі 24 Каналу.

21:20, 26 травня

КАБи на Донеччину!

21:20, 26 травня

Активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку!

Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей!

21:18, 26 травня

БпЛА в напрямку Харкова з півночі.

21:15, 26 травня

  • Харківщина:

БпЛА на північному сході від Чугуєва, курс – південний/південно-східний,

БпЛА на/повз берестин, курс – південно-східний;

  • Чернігівщина:

БпЛА на/повз Славутич, курс – південний.

21:10, 26 травня

КАБ в напрямку Сум!

21:09, 26 травня

Повітряні сили попереджають про активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку!

Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей!

21:09, 26 травня

КАБи на Сумщину!

21:09, 26 травня

БпЛА в напрямку м.Дніпро з північного сходу.

21:08, 26 травня

БпЛА в напрямку Полтави зі сходу.