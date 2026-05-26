Информацию о движении воздушных целей на последствия ударов собрал 24 Канал.

Как движутся воздушные цели?

С вечера 26 мая Воздушные силы ВСУ и мониторы предупреждают об активной атаке дронов на несколько областей Украины.

Где сейчас звучит воздушная тревога: смотрите на карте

21:20, 26 мая

КАБы на Донетчину!

21:20, 26 мая

Активность вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении!

Угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей!

21:18, 26 мая

БПЛА в направлении Харькова с севера.

21:15, 26 мая

  • Харьковщина:

БпЛА на северо-востоке от Чугуева, курс – южный/юго-восточный,

БпЛА на/мимо берестин, курс – юго-восточный;

  • Черниговская область:

БпЛА на/из Славутича, курс – южный.

21:10, 26 мая

КАБ в направлении Сум!

21:09, 26 мая

Воздушные силы предупреждают об активности вражеской тактической авиации на восточном направлении!

Угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей!

21:09, 26 мая

КАБы на Сумщину!

21:09, 26 мая

БПЛА в направлении г. Днепр с северо-востока.

21:08, 26 мая

БПЛА в направлении Полтавы с востока.