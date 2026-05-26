Про це йдеться в інтерв'ю російській "Парламентській газеті".

Що сказали в Росії про удари по "центрах ухвалення рішень" у Києві?

Зазвичай ворог не пояснює, які саме об'єкти вважає такими центрами. І не дивно, адже так є можливість пояснити будь-яку атаку тим, що десь був прихований "центр". Як-от "військовий об'єкт" у гаражах Білої Церкви, по якому вгатили "Орешником".

Імовірно, під "центрами ухвалення рішень" слід розуміти місця перебування вищого військово-політичного керівництва України. Але виявилося, що це не зовсім так.

У Росії неочікувано заявили, що не битимуть по Офісу Президента України на Банковій і по Верховній Раді. Так висловився голова комітету Держдуми з оборони Андрій Картаполов, коли його попросили прокоментувати анонси ударів по Києву від Захарової і Лаврова, а також заклики залишити місто до іноземних дипломатів.

Картаполов пояснив, що Верховна Рада України не є центром ухвалення рішень, бо депутати "не контролюють війська та не визначають, куди і коли завдавати ударів". Те саме можна сказати і про Офіс Президента України.

Ми всі розуміємо, що Зеленський там не з'являється. Він сидить у бункері, а в Офісі у нього два охоронці та п'ять прибиральниць. Чи є сенс витрачати дорогі боєприпаси на по суті порожнє місце? Тому в цьому випадку під центрами прийняття рішень маються на увазі заглиблені та захищені пункти управління Збройних Сил України, їх родів військ, об'єднань, можливо, інших силових структур і, зокрема, структур держуправління. Але треба розуміти, що вони не в центрі Києва. Це приховані, добре укріплені пункти. І наше завдання – виявляти їх та розкривати за допомогою наявного озброєння,

– сказав Картаполов.

По мостах через Дніпро теж не битимуть – нібито вони міцні й окупанти туди не дотягуються.

За словами Картаполова, вирішити, чи вбивати Зеленського, може тільки Путін.

Утім, російські удари по Києву будуть продовжуватися доти, доки окупанти "ясно і чітко не побачать зміни в офіційній позиції керівництва України, готовності сісти за стіл переговорів – і не просто сісти, але беззастережно прийняти умови, про які не раз заявляли". Фактично Росія хоче капітуляції України.

Картаполов зухвало заявив, що Москві "урвався терпець", а Україна "скотилася у відвертий тероризм" щодо російського мирного населення.

Напередодні він висловився, що Захід сам здасть Зеленського, коли прийде час. І навіть натякнув, що Захід хотів би прибрати Зеленського руками Росії.

Які ще заяви росіян були?

Посол Росії з особливих доручень МЗС Родіон Мірошник заявив, що Україна "сама напросилася на удари відплати". Мовляв, якщо Росія обстрілюватиме Україну, це послабить нашу державу та "максимально подавить боєздатність".

Ба більше, на його думку, "Москва свідомо утримувалася від ударів по цілях у Києві". І взагалі, Україна "спровокувала Росію посиленням терористичних атак".

Нова атака зменшить пиху українських політиків,

– сказав він.

Захід з Україною, він не застрашений

Politico пише, що на тлі російських погроз Умєров приїхав до Берліна. Він говоритиме з представниками Німеччини, Франції та Великої Британії