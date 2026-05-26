Про це прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив у вівторок, 26 травня, передає російське пропагандистське агентство "Интерфакс".

Заяви Дмитра Пєскова про лідерів Європи та удари по Києву

Пєсков прокоментував запитання журналістів щодо заяв МЗС Росії про можливі нові удари по об'єктах у Києві та чи означають вони їх щоденний характер.

Системність – це не періодичність, це не дорівнює періодичності системність,

– сказав речник Кремля.

Також він стверджує, що Москва не знає про реакцію Вашингтона на такі погрози Києву.

Пєсков додав, що їм нібито відомо про "деякі офіційні заяви європейських столиць" і представників Євросоюзу у Києві, але для Кремля пріоритетним залишається "попередження, яке направили ми".

Дещо раніше у Кремлі поскаржились, що не отримали жодної реакції від США на погрози Росії щодо систематичних ударів по Києву. Водночас там зазначили, що зафіксували окремі заяви європейських посадовців, які перебувають у Києві.

Що цьому передувало?

25 травня глава російського МЗС Сергій Лавров у розмові із держсекретарем США Марко Рубіо повідомив, що Росія "приступає до ударів по об'єктах у Києві".

Лавров також заявив Рубіо, що США мають евакуювати дипломатичний персонал із Києва.

Того ж дня в МЗС Росії заявили, що російські військові починають "послідовне завдання системних ударів" по підприємствах військово-промислового комплексу у Києві. Також дипломати закликали іноземців "якомога швидше покинути" українську столицю.