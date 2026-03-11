Наиболее интенсивные бои продолжаются на востоке Украины, в частности на Покровском, Купянском и Лиманском направлениях. Об этом сообщают аналитики ISW.

Смотрите также "Славянск – следующая цель": интервью с комбатом 30-й ОМБр о планах россиян, самую тяжелую зиму и проблему СЗЧ в армии

Какова ситуация на ключевых направлениях фронта?

Купянское направление

На Купянском направлении российские войска продолжают наступательные действия, пытаясь прорвать украинскую оборону и улучшить свои позиции. Оккупанты регулярно применяют малые штурмовые группы, поддержаны артиллерией и беспилотниками.

В то же время украинские военные проводят локальные контратаки и иногда имеют тактические успехи. Аналитики ISW зафиксировали, что украинские силы продвинулись вблизи Боровой, что свидетельствует о постепенном вытеснении российских подразделений с отдельных позиций.

Несмотря на это, ситуация на направлении остается напряженной, а боевые действия продолжаются практически непрерывно.

Лиманское направление

На Лиманском направлении российские силы также пытаются продвинуться вперед и давят на украинские оборонительные позиции. Бои здесь носят позиционный характер и сопровождаются регулярными штурмами.

Украинские военные активно применяют артиллерию, беспилотники и другие средства для сдерживания наступления. В результате большинство российских атак завершается без значительных изменений линии фронта.

Аналитики отмечают, что несмотря на интенсивность боевых действий, существенных прорывов на этом направлении российские войска пока не достигли.

Бахмутское направление

В районе Бахмута российские войска продолжают атаки с целью расширения зоны своего контроля. Бои здесь продолжаются уже длительное время и остаются одними из самых интенсивных в Донецкой области.

Российская армия пытается улучшить тактические позиции и продвинуться к украинским укреплениям. Однако украинские силы проводят контратаки и удерживают ключевые оборонительные рубежи.

В этом районе часто происходят локальные изменения позиций, но стратегического преимущества ни одна из сторон пока не имеет.

Покровское направление

Покровское направление остается одним из самых горячих на всей линии фронта. Именно здесь российские войска пытаются прорвать украинскую оборону и расширить зону своего контроля в Донецкой области.

Украинские военные активно применяют тактику так называемой "зоны поражения", используя дроны, артиллерию и минные поля для уничтожения российских штурмовых групп. Поэтому продвижение оккупантов происходит медленно и сопровождается значительными потерями личного состава и техники.

Кураховское направление

На Кураховском направлении боевые действия также остаются интенсивными. Российские войска пытаются развивать наступление после предыдущих боев в этом районе. Украинские силы, свою очередь, укрепляют оборону и пытаются сдержать дальнейшее продвижение противника.

Ситуация здесь остается сложной, поскольку этот район имеет важное значение для контроля над южной частью Донецкой области.

Запорожское направление

На южном фронте украинские силы в последнее время проводили контратаки, которые заставили российское командование перебрасывать туда элитные подразделения – в частности десантные войска и морскую пехоту.

По оценкам аналитиков, такие действия могли нарушить планы России по масштабному наступлению весной и летом 2026 года. Украинские успехи на этом направлении также заставили российские войска укреплять оборону.

Бои здесь продолжаются вдоль широкого участка фронта и остаются важными для обеих сторон.

Ситуация на фронте по состоянию на утро 11 марта / Карты ISW

Что говорят аналитики о ситуации на фронте?