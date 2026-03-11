Славянск – одна из главных целей для россиян в войне против Украины. И не случайно, ведь город имеет не только стратегическое, но и идеологическое значение для врага. Именно здесь весной 2014 года начали действовать диверсионные отряды Игоря Гиркина-Стрелкова, прибывшие из России. Именно с этого фактически началась война в Украине еще в 2014 году.

И вот через 12 лет русские войска снова нацелились на захват Славянска. По городу ежедневно бьют дроны и управляемые авиабомбы, кое-где – реактивная артиллерия Над восточными окраинами города уже летают FPV-дроны.

В конце февраля нам представился случай побывать на Славянском направлении и пообщаться с командиром батальона беспилотных систем "Сапсаны" 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского – Михаилом "Депутатом" Трачем. Мы расспросили его о ситуации на направлении сейчас, вражеские планы и угрозы, которые нависают над Славянском. Обо всем этом и не только читайте в эксклюзивном интервью 24 Канала.

Интересно "Позицию держать не сложно, сложно туда зайти и выйти": интервью пехотинца, какой месяц с осколками был на нуле под Лиманом

"Следующая цель врага": что сейчас происходит на Славянском направлении?

Какая сейчас ситуация на Славянском направлении и, в частности, в зоне ответственности вашей бригады?

Прежде всего нужно отметить, что враг систематически пытается продвинуться именно в направлении Славянска и Краматорска. Это – самые главные из задач на так называемую "спецоперацию". Если вспоминать 2014 год, когда все это началось, то первым городом, куда заехали диверсионные отряды Гиркина, был именно Славянск.

Это важный транспортный узел, крупный промышленный город. Контроль над Славянском и Краматорском вообще будет фактически означать контроль над всей Донецкой областью. После того, как враг почти покончил с Покровском, его следующие цели – Славянск и Краматорск. Поэтому они будут сосредоточивать здесь свои максимальные усилия.

Глобальная цель – захват Славянская и Краматорская, всего Донбасса. А если говорить о тактических целях – то какие они?

Враг прямо в нашей полосе пытается выйти на барьерный рубеж – канал Северский Донец – Донбасс, в направлении трассы Е-40, чтобы получить доступ к высоте и получить контроль над ней. Они тогда смогут работать оттуда "мавиками" и FPV на радиоуправлении для поражений по Славянску.

Если брать линию фронта слева от нас, это направление Северска, то задача – выйти на Рай-Александровку, Николаевку и из этого рубежа двигаться в Славянск.

Но для этого им нужно на нескольких участках форсировать реку Северский Донец, что сейчас сложно. И к лету это будет сложно сделать, ибо она будет полноводна. Вообще это сложная задача, потому что во время кампании в 2022 году враг не смог этого сделать.



Ситуация в районе Славянская и Краматорская на начало весны / Карта DeepStateMAP

В то же время в направлении Константиновки враг хочет завладеть городом и двигаться на Дружковку. Тогда они будут двигаться по направлению Константиновки, Дружковка и Доброполье, чтобы создавать выступ для окружения Славяно-Краматорской агломерации.

А как на текущую ситуацию повлияло то, что в декабре 2025 года россияне оккупировали Северск?

Скажем так, Северск фактически расположен в низменности. Поэтому оперативного влияния это не имело. Однако тактически враг приблизился к высотам, что расположены за Северском, и пытается увлечь их.

Если им удастся там закрепиться и переместить туда свои подразделения БПЛА, то это будет создавать дополнительное давление на нашу группировку войск – враг сможет активнее работать по нашим тылам и резать логистику.

Северск, как и Лиман, называют "восточными воротами" в Славянске и Краматорске. Северск – оккупирован, Лиман сейчас россияне пытаются захватить снова. Если им это удастся, как это отразится на Славянском направлении?

Давление на Лиман и Северск, а также давление на направлении Доброполья, – это составляющие большой кампании по окружению Славянско-Краматорской агломерации. То есть враг планировал создать два клина, которыми мог бы "закрыть" нас где-нибудь в районе Барвенкового.



Враг хотел сделать большое окружение агломерации Славянска и Краматорска / Карта DeepStateMAP

Такой план у врага не удался, хотя были определенные продвижения. Однако благодаря действиям украинских войск эти продвижения не смогли ликвидировать.

Если смотреть в глобальной перспективе, то враг не оставляет своих намерений и будет перекидывать на это направление все больше и больше резервов, потому что по тем книгам и доктринам, по которым воюет, он убежден, что продвигаться нужно именно так.

Угрожает ли Краматорску и Славянску судьба опустошенного Доброполья?

Вы упомянули о Доброполье. Прошлым летом как и Доброполье, так и Белозерское в считанные дни были опустошены после российских обстрелов. Фронт до городов не дошел, но они практически пустые. Славянск и Краматорск гораздо более крупные города, но все же нет ли угрозы такого сценария для них?

Сейчас Славянск и Краматорск – живые города. Здесь работает определенная промышленность, магазины, некоторые предприятия, коммунальная сфера работает. Конечно, людей стало меньше, чем было. Дух войны ощущается, когда есть обстрелы – КАБЫ, ракеты, РСЗО и даже единичные FPV-дроны, залетающие на окраины.

Но если фронт приблизится на опасную глубину, а это так называемая серая зона, то есть 10 – 15 километров непосредственно к городам, то это будет зона досягаемости обычных FPV. Тогда гражданскому населению придется уезжать отсюда, ибо обитание станет невыносимым и опасным.

Если смотреть на возведение Генштаба, то в отношении других направлений, на Краматорском – достаточно низкая активность. Так что, россияне верят в то, что смогут захватить Славянск, но сомневаются в Краматорске?

Если смотреть на ход боевых действий, то у них сейчас важнее задача – закрыть вопрос по Константиновке. Потому что тогда они смогут перекинуть определенные резервы, чтобы со стороны Часового Яра двигаться в направлении Дружковки и Краматорска.

Для того, чтобы начинать наступательную операцию на Краматорске, им нужно выровнять фронт. Со стороны Славянская также есть наши вклинения, которые нужно выровнять.



В случае оккупации Константиновки враг начнет наступление на Краматорск / Карта DeepStateMAP

Сейчас многие эксперты говорят, что главное сражение за Донбасс будет происходить именно за Славянск и Краматорск. Соглашаетесь с этим утверждением?

Фактически контроль над Донецкой областью враг сможет получить, только если захватит Славянско-Краматорскую агломерацию. Затем – выйти на админграницы Донецкой области и делать так называемую "зону контроля".

Россияне же ставят себе задачу якобы, чтобы территории, которые они включили в свой состав, перешли под полный контроль в административных пределах и плюс чтобы была буферная зона. Соответственно, если они захватят Краматорск и Славянск, им еще предстоит создать некую буферную зону. И только тогда можно будет говорить, что они что-то там контролируют. Пока они здесь совсем ничего не контролируют.

Повлияло ли контрнаступление в Днепропетровской области на ситуацию на Донбассе?

Недавно на Александровском направлении началась серия успешных контратак в Днепропетровской области. Имеет ли это влияние на ситуацию на севере Донбасса, например, не ппрекидывет ли враг резервы отсюда?

Если принимать во внимание тактику врага на фронте, то кроме утечки это также тактика "тысячи порезов". Он старается постоянно малыми пехотными штурмовыми группами искать слабые места в нашей обороне. Когда находит – максимально пытается отправлять туда резервы.

Та ситуация, которая была в Днепропетровской области, определенной мерой была обусловлена тем, что враг нашел какую-то брешь. Они побежали туда как тараканы. Однако фактически полного контроля над территорией у врага не было. Если бы это было так – там была бы построена система обороны и оттуда бы их было непросто выбивать.

Враг закреплялся там, занимал какие-то подвалы и пытался продвигаться дальше. В то же время, наши Вооруженные Силы смогли зачистить эту территорию и отбросить врага на те позиции, где он был, а то и дальше.

Соответственно, после этого контрнаступления противник должен корректировать свои дальнейшие действия. То есть в Днепропетровской области были задействованы определенные резервы, были надежды на создание дополнительного давления. Однако этого не удалось. Корректировать придется не только в районе границы трех областей (Донецкой, Запорожской и Днепропетровской, – 24 Канал), но и вообще в армии.

Сейчас то, что происходит в Днепропетровской области, не влияет на нас – там другая группировка войск врага, имеющее другие оперативные и тактические цели. Однако это может корректировать общие планы врага по всему фронту.

Как зима повлияла на боевые действия и остановит ли россиян потепление?

В этом году у нас была очень сложная зима и погода часто играла не в нашу пользу. Чего только стоят попытки россиян форсировать Северский Донец, когда он замерзал. Есть ли еще примеры, когда погода играла не в нашу пользу этой зимой?

Зима – самый сложный этап, и за все время, что я на фронте – эта зима была самой тяжелой. Снег, дождь, морозы, плохие погодные условия. Враг, имея больше личного состава, получил возможность скрыто его передвигать. У нас не было преимущества в аэроразведке, и мы его не видели. Соответственно, это усложнило определение его планов.

Противник имел возможность обеспечивать тылы, подтянуть большое количество личного состава, которое можно было бросать на прорывы.

Основная тактика врага, которую он сейчас использует, – тактика утечки. Неблагоприятные погодные условия – противник двигается. Благоприятные условия – мы находим врага и уничтожаем.

Из-за того, что это была такая сложная зима, мы имеем такую ситуацию на фронте. Все продвижение врага, которое было за это время, происходило под прикрытием непогоды.

Как только стабилизируется погода – мы увидим реальную картину того, где есть враг, где смог закрепиться и будем в соответствии с этим реагировать. Сейчас делать выводы о том, что враг продвинулся или не продвинулся, нельзя, потому что мы не показали на 100% то, что можем сделать.



Михаил Трач, командир батальона беспилотных систем "Сапсаны" / Фото 30-й ОМБр

Сейчас становится теплее и соответственно будет болото. Это остановит врага на время?

Это не то, что может остановить врага. Это просто позволит нам начать свои активные действия. Здесь и разница между нами и врагом. Превосходство противника в живой силе, но если использовать ее при хорошей погоде – то почти все из них трупы. При плохой погоде определенный процент может дойти.

Мы видим реакцию российских блоггеров на статистики нашего Генштаба. Они признают, что это – стратегия. Их продвижение дается по огромной цене. И потери в последние месяцы прошлого года и первые месяцы этого года выросли.

Впервые за многие годы этой войны мобилизационный ресурс россиян ушел в минус. То есть они не могут мобилизовать столько же, сколько потеряли. Сейчас мы начнем еще больше работать по этому личному составу. Будем находить и уничтожать. Утраты будут расти и результата продвижений не будет.

Враг рассчитывал, что мы сбежим с позиций, но мы остаемся там. Да, противник в межпозиционном пространстве, но и мы там.

Сейчас война технологий, но прошла зима, как вы и сами говорили, которая была одна из самых трудных. Экстремальная погода оказывает влияние и на технику. Есть ли понимание, что нужно доработать и как адаптировать технологии лучше к таким погодным условиям на будущее?

Ну это не первая зима на Донбассе, мы плюс-минус понимаем, что происходит. Да, конечно, мы адаптировали, например, бомберы, потому что были определенные проблемы со сбросами. Однако мы работали в -25 градусов, а бомберы летели. Адаптировали батареи, делали маскировку НРК.

Это все вещи, которые приходят с опытом. Нет книг, где написано, как это делать. Должны учиться на ходу и на своих ошибках. За счет того, что мы стараемся ко всему быстро адаптироваться и исповедуем не советский, а современный принцип, то такие вещи происходят быстрее. Мы берем инициативу снизу, то есть от тех, кто непосредственно работает, и стараемся эту инициативу отработать и отвечать на сегодняшние вызовы.

Насколько сейчас эффективны на фронте дроны?

Какой процент поражений сейчас приходится именно на дроны?

С того, как работаем мы и что я вижу в нашей полосе, можно сказать, что более 80% – это потери врага из-за дронов или из-за мер, которые осуществлены ими. То есть из-за дистанционного минирования и непосредственного огневого поражения с помощью FPV, сбросов и всего прочего.

Если принимать во внимание обнаружение, то до 95% обнаружений вражеской пехоты происходит с помощью аэроразведки.

Дроны сейчас – это высокоэффективное и дешевое средство уничтожения противника.

Как работают бойцы 30-й ОМБр на Славянском направлении: смотрите видео

На какое расстояние сейчас работают FPV-дроны как со стороны противника, так и с нашей?

Обычный FPV-дрон на аналоговой связи, десятидюймовый с боеприпасом 1,5 килограмма, в этих погодных условиях может закрывать до 25 километров. Но если мы принимаем во внимание, что позиции операторов расположены не на линии столкновения, а чуть дальше, то практически выходит работа на 15 км. Любая легкая техника, мотоцикл или пехотинец будут поражены.

Такой же радиус плюс-минус и у противника. Однако враг имеет большее количество пилотов и может более эффективно контролировать наши передвижения и резать их. Но у нас меньше личного состава, мы подбираем моменты, когда врагу сложно обнаружить нас и лучше скрываемся. Противник же имеет больше людей и должен делать больше перемещений, поэтому труднее ему прятаться.

Мы сейчас иногда бываем в такой ситуации, что есть большое количество целей, и мы не всегда успеваем их поразить.

Важно. Дроны сейчас – крайне важное средство на фронте, которое позволяет обнаруживать и атаковать врага, а также снабжать наших бойцов на позициях всем необходимым. Однако ремонт имеющихся дронов, переоборудование новых коптеров и многие другие нюансы нуждаются в ресурсах. Поэтому вы можете приобщиться к сбору для мастерской батальона Беспилотных систем "Сапсаны" 30-й ОМБр. Чтобы поддержать наших бойцов на Славянском направлении, вы можете задонатить на монобанку по ссылке или по номеру карты – 4441 1111 2686 7880.

А какие типы дронов наносят врагу наибольший вред?

Различные дроны выполняют свои задачи. FPV на оптоволокне или аналоговые, "мавик" со сбросом, тяжелые или более легкие бомберы. Если брать в общем, то больше всего – аналоговый FPV, потому что он массовый и дешевый продукт, на него можно прицепить любой боеприпас. Поэтому на него приходится больше всего впечатлений.

Но бывает, например, что крупным бомбером разобрали какое-то укрытие, а уже внутрь отправили нанести конкретное огневое поражение дронов на оптоволокне.

В Запорожье и Сумах уже были зафиксированы случаи, когда на большие дроны россияне прикрепляли FPV-дроны, что позволяет увеличивать дальность поражения и атаковать областные центры. В Донецкой области враг использует такую стратегию?

Враг пытается терроризировать мирное население, в том числе в том же Славянске и FPV-дроны сюда долетают. Но и та тактика, о которой вы говорите, – это элемент террора гражданского населения. Ибо эти "дроны-матки" мы так же используем, имеем определенные свои разработки, которые дают возможность залетать глубоко в тылы врага, когда он этого не ожидает, и работать. Но в отличие от них, мы поражаем исключительно военную инфраструктуру.

Как БПЛА и НРК обеспечивают провизией бойцов на позициях?

Тяжелые бомберы сейчас – это не только об ударах, но и о логистике, доставку провизии бойцам на позиции и т.п. За эту логистику отвечают отдельные экипажи или это задача экипажей, которые выполняют и боевую работу?

Эта работа переводится на свободные экипажи. Например, если брать батальоны беспилотных систем, то наша основная задача – дистанционное минирование и огневое поражение В то же время, если есть необходимость помочь пехоте в логистическом обеспечении или выполнении специфических задач, мы берем это на себя и тоже помогаем.

Надо понимать, что какой бы современной и технологичной ни была эта война, без пехотинца и его фактического нахождения на линии боевого столкновения ничего не будет. Только его присутствие отмечает ту территорию, которую мы контролируем и на которой мы стоим.



Пехотинцы отправляются на позиции / Фото 30-й ОМБр

Сколько вылетов нужно выполнить бойцам на бомберах, чтобы обеспечить бойцов на позициях?

Меньшие бомберы несут посылку на одного человека. Обычно это вода, еда, какие-то медикаменты. Если на позиции 5 человек – нужно 5 таких посылок. Тяжелый бомбер может справиться с этой задачей в 1 или 2 раза.

Но не нужно забывать, что у нас есть и экипажи наземных роботизированных комплексов, которые за раз могут завезти полтонны провизии на позицию. Это все завозят на точку, откуда ребята могут забрать.

НРК с провизией и тяжелые бомберы с посылками бойцам являются приоритетными целями для врага?

Для них максимальный приоритет – наши дроны-разведчики, потому что это влияет на дроны, которые наносят непосредственное огневое поражение по ним. И так же на логистику – бомберы и НРК Они понимают, что если пехота будет без еды, без воды, без лекарств – воевать она не будет.

Если у нас не будет разведки и если у нас не будет понимания откуда и как враг двигается, мы не можем эффективно поражать. Поэтому они ищут наши экипажи и охотятся за ними.

Вы уже упомянули о НРК. Это не только логистическое средство, но и боевое. Как сейчас у вас развивается это направление вообще?

В стрелковом батальоне, где я служил с 2022 года, мы в конце 2023 впервые использовали НРК для выполнения логистических миссий у себя в батальоне. Тогда это была диковина и никто еще не понимал, что это такое и что с ним делать.

Если уж говорить о моем пути в должности командира батальона, то в начале прошлой осени у нас были первые логистические миссии НРК именно для обеспечения наших позиций. Благодаря работе НРК мы сохранили большое количество личного состава, который непосредственно занимался логистикой, и уберегли транспорт.

Если брать ударные миссии, то уже в конце года в соответствии с реформой Вооруженных Сил была создана отдельная рота наземных роботизированных комплексов, в составе которой есть подразделение, выполняющее ударные миссии. Они уже пробовали несколько раз уезжать на огненное поражение, но пока мы получаем возможности – мы ищем личный состав, который будет заниматься и работать в этом направлении.

"Личного состава никогда не будет хватать": какая ситуация с мобилизацией и рекрутингом?

Многие подразделения сейчас сталкиваются с тем, что не хватает людей, где-то это чувствуется острее, где-то нет. Какая ситуация у вас?

Когда я пришел в батальон, здесь было определенное количество личного состава. Не скажу, что значительно, но с тех пор, как я здесь командир, мы увеличили количество экипажей почти в 6 раз.

В первую очередь это произошло за счет перераспределения личного состава внутри бригады. При этом большая заслуга командования, которое увидело и поняло, что именно так нужно делать. Это тоже происходит за счет рекрутинга.

Но личного состава никогда не будет хватать. Даже если я на 100% укомплектую батальон, я буду говорить, что мне нужны люди, я создаю внештатное подразделение. Средств и направлений, в которых можно развиваться, – огромное количество.

Также есть потребность в специалистах, которые будут все обеспечивать, ибо на одного воюющего нужно определенное количество людей, которые его обеспечивают. Речь идет о мастерских – инженерных и взрывных, людей, ищущих финансирование, которые создают контент и все остальное. Без этого современная война не может работать. Потому люди нужны всегда.

И не стоит забывать о том, что в определенный момент люди хотят что-то менять, выгорают и могут перейти куда-нибудь. Это обычные процессы.

Основной путь пополнения батальона сейчас происходит через рекрутинг или мобилизацию?

Приходит совершенно разное количество людей в разное время. В один месяц хорошо себя показывает рекрутинг, на следующий месяц – мобилизация. Нельзя сказать, что что-то преобладает.

Работа ТЦК очень важна, потому что она поставляет нам определенное количество личного состава. А работа рекрутеров лучше в плане того, что она поставляет нам более качественный личный состав, который мотивирован.

Но есть еще так называемое "сарафанное радио", когда кто-то пришел, потом начинает тянуть своих друзей и знакомых, или переводить их, говоря, что есть нормальное подразделение, адекватное командование и можно работать и добиваться результатов.

Принято считать, что лучшие операторы БПЛА – исключительно молодежь. Это действительно так?

Молодежь лучше адаптирована под современные условия войны. Она понимает, что такое пульт и лучше разбирается в технике. Однако старшее поколение более стабильно. Условно, пилот "мавика", которому 50+ лет, зашел на позицию и стабильно трудится. Да, он не будет делать 50 вылетов в сутки, он будет делать 30, но каждый день. А молодой пилот может совершить 60 вылетов в день, а затем эмоционально выгорает.

Но по собственному опыту скажу, что есть молодые пилоты, которые очень хорошо себя показали, супер эффективно. И так же есть взрослые мужчины, которые показали себя на должном уровне, и я очень доволен качеством их работы и их результатом.

Есть четыре основные причины: почему бойцы идут в СОЧ и что с этим делать?

Есть еще довольно сложный вопрос – СОЧ. Не так давно главком Сырский говорил, что количество случаев СОЧ растет, если брать всеобщую армейскую статистику. У вас это чувствуется?

СОЧ – не новое явление для украинской армии. Абсолютно каждая война, каждый конфликт сопровождался самовольным оставлением части. Этому очень много объяснений.

Если брать 2022 год, то было огромное количество добровольцев. Народ мобилизовался, я помню как и я шел в ТЦК, помню тех, кто был рядом.

Некоторые думали, что армия – такая вещь, где нынче ты повоевал с автоматом, а завтра пошел домой . Это первая часть СОЧ.

Вторая – понимание боевых действий. Здесь, где мы сейчас – смерть ходит очень рядом. И у некоторых людей одерживает верх страх .

Третья причина – проблемы с командованием или неэффективное командование . Люди видели, что их оставляют на произвол судьбы, ими не заботятся. И если они не имели возможности перевестись, то не понимали свое место, роль в подразделении и для чего там оставаться.

Ну и еще одна причина – люди просто хотели что-то изменить, а СОЧ – крайний вариант. Или просто устали.

Поэтому я не считаю, что СОЧ как явление суперкритическое. Да, это действительно проблема, но с этим можно работать. Если мы будем правильно разбирать причины и по каждой из них понимать, почему так произошло, будем работать с личным составом для предотвращения СОЧ, но действительно работать, а не на бумаге какими-то распоряжениями, то количество таких случаев будет минимальным.

Есть ли у нас в подразделении СОЧ? Да, есть. Но в то же время до 90% тех, кто пошел, затем жалеют и возвращаются, если такая возможность есть. Например, есть ребята, которые ушли, а через 2 или 3 месяца звонили, говорили что хотят назад и признали, что ошиблись. Это все достигается только за счет формирования определенной атмосферы. Она должна быть во взводе, роте, отделении, батальоне. И когда есть эта атмосфера, и она работает, тогда количество СОЧ будет минимальным. Это будут единичные случаи.

Есть сейчас такой популярный тезис, что если человек не пошел в армию до сих пор, то уже и не пойдет, что бы ей не обещали. По вашему мнению, есть сейчас способы увеличить вовлеченность людей в армию?

Ребята, скажем так, призывного возраста, имеют больший уровень страха, чем те, кто здесь. И это проблема. Я даже был в ситуации, когда нужно было, чтобы кто-то проделал определенную работу в тылу, писал своим знакомым, а они говорят: "Нет, мы туда не поедем, потому что там ТЦК на дороге стоит".

Я понимаю, что процент людей, которых не мобилизовали, является большим. И этим вопросом нужно заняться. Поэтому, что есть информационное давление на людей и информационное влияние от государства-агрессора, к мобилизации у нас такое отношение. И люди прячутся. Это первое измерение этого вопроса.

Второе измерение, это то, что мы не до конца еще поняли, что воевать придется всем. И эта война – это не о сроках или границах 1991 года. Это вообще эксзистенциальный конфликт на уровне противостояния евреев и арабов. Это для меня ощущается как конфликт без сроков и без победителей. Возможно, эта война закончится завтра, какими-то договоренностями, но этот конфликт и его предпосылки никуда не исчезнут.

И мы будем обязаны держать боеспособное войско, которое будет защищать наши границы. И военная повинность будет введена для всех со временем, возможно даже для женщин.

"Этот конфликт – навсегда": какой должна быть Украина в будущем, пока существует Россия?

С 2022 года у нас сформирован нарратив о том, что главную победу мы одержали уже – мы не потеряли государственность, ибо исчезновение нашего государства было среди целей Кремля. Но считаете ли вы, что битва за государственность кончилась или все же есть угроза еще потерять ее?

По моему личному мнению, чтобы мы стали государством, мы должны в первую очередь понять и найти ответы на эти вопросы, о которых я только что говорил. Мы должны понимать, что этот конфликт – навсегда. Если у нас в голове изменится представление об этом, мы не будем прятать мужчин под юбкой, не будем вывозить за границу детей в 14 лет, чтобы им не исполнилось 18 здесь. Тогда будет понимание того, что государство Украина происходит и оно способно себя защитить.

Враг всегда в первую очередь пытается сломить нас нравственно. И пока мы не осознаем этого, то ни о победе, ни о государственности говорить мы не можем.



Михаил Трач / Фото 30-й ОМБр

Что, по вашему мнению, нужно делать, чтобы изменить представление у людей? У нас сейчас много недоверия, много враждебного информационного влияния, и в то же время мы далеко зашли в этой войне.

Надо системно работать, вода камень точит. Государство должно на определенных уровнях и рычагах влияния сформировать такую политику. Это должно идти из детского сада, потому что взрослому человеку сейчас не придешь и не скажешь: "Ты должен защищать Украину". Поэтому мы должны объяснять детям, учить и проводить уроки патриотического воспитания, рассказывать реальную историю.

Этот процесс займет не 1 год, не 2 и не 3. Надо воспитать поколения таких ребят, которые в первую очередь будут думать о том, как защитить государство, защитить свою семью. И тогда мы получим результат – будем жить в преуспевающей Украине.

Потому что каждый украинец, который в первую очередь будет думать о защите своей родины, будет хорошо понимать свои права и свои обязанности. Он будет понимать, что от него хочет государство и что оно может ему дать. Такой человек станет гражданином. И мы сформируем украинское государство.