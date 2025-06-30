Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Сухопутні війська ЗСУ. На жаль, відомо про поранених серед цивільного населення, які перебували поруч.

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Які наслідки удару

Росіяни у понеділок, 30 червня, вдарили поряд з будівлею одного з районних ТЦК та СП. Завдяки відпрацьованим заходам безпеки після оголошення повітряної тривоги вдалося уникнути травмування і втрат серед особового складу.

Військовослужбовці та цивільні працівники установи прийом громадян не здійснювали та під час тривоги перебували в укритті,

– ідеться у повідомленні.

Утім, є інформація про постраждалих серед цивільних громадян, які перебували поряд з місцем ворожої атаки. Наразі, як наголошують військові, на місці працюють екстрені служби, постраждалим надають необхідну допомогу.