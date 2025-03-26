Чоловік та жінка діяли за вказівкою російського "куратора". Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Офіс генерального прокурора.

Дивіться також СБУ затримало львівського бійця ММА, який готував теракт поблизу ТЦК у Кривому Розі

Подружжя затримали під час спроби втекти з Тернопільщини

Під керівництвом російських спецслужб пара приїхала до Тернополя та мала встановити вибухові пристрої біля будівлі ТЦК.

Росіяни обіцяли подружжю винагороду за це.

Підозрювані, виконуючи телефонні вказівки, забрали залишені для них саморобні вибухові пристрої з камер схову магазину та принесли до орендованої квартири,

– розповіли у прокуратурі.

Потім російські агенти мали встановити пристрої із дистанційним керуванням під припарковану автівку біля ТЦК та у дворі поряд.

За планом, першою мала спрацювати вибухівка під авто. А після прибуття на місце екстрених служб – й інша у дворі.

Подружжя готувало теракт у Тернополі / Фото Офісу Генпрокурора

Правоохоронцям вдалося запобігти теракту. Самих виконавців зловили, коли ті намагалися втекти з області.

Наразі вони перебувають під вартою.