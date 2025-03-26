Мужчина и женщина действовали по указанию российского "куратора". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис генерального прокурора.

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Супругов задержали при попытке сбежать из Тернопольской области

Под руководством российских спецслужб пара приехала в Тернополь и должна была установить взрывные устройства возле здания ТЦК.

Россияне обещали паре вознаграждение за это.

Подозреваемые, выполняя телефонные указания, забрали оставленные для них самодельные взрывные устройства из камер хранения магазина и принесли в арендованную квартиру,

– рассказали в прокуратуре.

Затем российские агенты должны были установить устройства с дистанционным управлением под припаркованную машину возле ТЦК и во дворе рядом.

По плану, первой должна была сработать взрывчатка под авто. А после прибытия на место экстренных служб – и другая во дворе.

Супруги готовили теракт в Тернополе / Фото Офиса Генпрокурора

Правоохранителям удалось предотвратить теракт. Самих исполнителей поймали, когда те пытались убежать из области.

Сейчас они находятся под стражей.