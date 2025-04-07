Втім, на щастя, співробітники СБУ завчасно викрили ворожі наміри та затримали терористку, передає 24 Канал.

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Що відомо

Слідство встановило, що жінка повинна була закласти поруч з держустановою саморобний вибуховий пристрій. У момент мінування території адмінбудівлі окупанти планували підірвати вибухівку разом зі своєю агенткою.

Щоб підготуватися до злочину, жителька Полтавщини отримала від куратора гроші на оренду конспіративної квартири та на закупівлю складових для виготовлення вибухівки.

Потім вона отримала з Росії інструкції на виготовлення СВП, який заховала у чайник та "підсилила" додатковими уражаючими елементами та спорядила електронним пристроєм з віддаленим доступом для окупантів.

Під час обшуків у затриманої вилучено складові до вибухівки та мобільний гаджет із доказами її контактів з російським куратором. Жінці повідомлено про підозру за двома статтями: готування до вчинення терористичного акту та незаконне поводження з вибуховими речовинами.

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Затримано російську агентку на Полтавщині / Фото СБУ

Нагадаємо, 4 квітня в Дніпрі внаслідок вибуху автомобіля загинув депутат міськради Юрій Федько, подію кваліфікували як теракт.