На церемонію прощання з посадовцем, яка відбулася в місті 6 квітня, прийшли сотні місцевих. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на "Наше Місто Дніпро".

Дивіться також Вибух у Дніпрі визнали терактом: є три версії, чому загинув Юрій Федько

Що відомо про загиблого

Повідомлення про вибух в авто надійшло до правоохоронців близько 07:40 у п'ятницю, 4 квітня. Згодом його кваліфікували як теракт, назвавши 3 основні версії події:

злочин на замовлення російських спецслужб задля дестабілізації ситуації у державі,

неприязні стосунки потерпілого з імовірним злочинцем,

професійна діяльність загиблого.

Юрій Федько працював у Придніпровському енергобудівному технікумі понад 25 років, пізніше очолив Самарську райраду, а з 2021 року – Лівобережну адміністрацію.

Церемонія прощання з Юрієм Федьком: дивіться фото

Як відреагував Філатов

Міський голова Дніпра Борис Філатов розповів, що знав Юрія Федька ще зі студентських часів. Загиблий був чи не єдиною людиною в міськраді, яка зверталася до мера на "ти".

За словами Філатова, покійний був людиною науки, опікувався своїм робочим районом, де його знала "кожна бродяча собака".

Безхитрий, з усіма в "хороших", інколи дуже нудний. Він не боявся людей і завжди був поряд із ними. Спи спокійно, друже мій. Якщо вони хотіли вдарити мене в серце, вони досягли результату,

– написав міський голова.

До слова, внаслідок вибуху також постраждала дружина Юрія Федька, яка обіймає посаду директорки Коледжу енергетичних та інформаційних технологій.