На церемонию прощания с чиновником, которая состоялась в городе 6 апреля, пришли сотни местных. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Наш Город Днепр".
Смотрите также Взрыв в Днепре признали терактом: есть три версии, почему погиб Юрий Федько
Что известно о погибшем
Сообщение о взрыве в авто поступило в полицию около 07:40 в пятницу, 4 апреля. Затем его квалифицировали как теракт, назвав 3 основные версии произошедшего:
- преступление по заказу российских спецслужб для дестабилизации ситуации в государстве,
- неприязненные отношения потерпевшего с вероятным преступником,
- профессиональная деятельность погибшего.
Юрий Федько работал в Приднепровском энергостроительном техникуме более 25 лет, позже возглавил Самарский райсовет, а с 2021 года – Левобережную администрацию.
Церемония прощания с Юрием Федько: смотрите фото
Как отреагировал Филатов
Городской голова Днепра Борис Филатов рассказал, что знал Юрия Федько еще со студенческих времен. Погибший был едва ли не единственным человеком в горсовете, который обращался к мэру на "ты".
По словам Филатова, покойный был человеком науки, занимался своим рабочим районом, где его знала "каждая бродячая собака".
Бесхитростный, со всеми в "хороших", иногда очень скучный. Он не боялся людей и всегда был рядом с ними. Спи спокойно, мой друг. Если они хотели ударить меня в сердце, они достигли результата,
– написал городской голова.
К слову, в результате взрыва также пострадала жена Юрия Федько, которая занимает должность директора Колледжа энергетических и информационных технологий.