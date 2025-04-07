На церемонию прощания с чиновником, которая состоялась в городе 6 апреля, пришли сотни местных. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Наш Город Днепр".

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Что известно о погибшем

Сообщение о взрыве в авто поступило в полицию около 07:40 в пятницу, 4 апреля. Затем его квалифицировали как теракт, назвав 3 основные версии произошедшего:

преступление по заказу российских спецслужб для дестабилизации ситуации в государстве,

неприязненные отношения потерпевшего с вероятным преступником,

профессиональная деятельность погибшего.

Юрий Федько работал в Приднепровском энергостроительном техникуме более 25 лет, позже возглавил Самарский райсовет, а с 2021 года – Левобережную администрацию.

Церемония прощания с Юрием Федько: смотрите фото

Как отреагировал Филатов

Городской голова Днепра Борис Филатов рассказал, что знал Юрия Федько еще со студенческих времен. Погибший был едва ли не единственным человеком в горсовете, который обращался к мэру на "ты".

По словам Филатова, покойный был человеком науки, занимался своим рабочим районом, где его знала "каждая бродячая собака".

Бесхитростный, со всеми в "хороших", иногда очень скучный. Он не боялся людей и всегда был рядом с ними. Спи спокойно, мой друг. Если они хотели ударить меня в сердце, они достигли результата,

– написал городской голова.

К слову, в результате взрыва также пострадала жена Юрия Федько, которая занимает должность директора Колледжа энергетических и информационных технологий.