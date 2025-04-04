Що відомо про вибух авто чиновника на Дніпропетровщині
Повідомлення про вибух надійшло до правоохоронців сьогодні близько 07:40. Водій автомобіля – місцевий посадовець – та його дружина отримали поранення,
– повідомляють у поліції.
Зранку 4 квітня поліція повідомила, що вибухнув автомобіль одного з посадовців. Це сталося у Дніпропетровській області.
Що відомо про вибух авто чиновника на Дніпропетровщині
Повідомлення про вибух надійшло до правоохоронців сьогодні близько 07:40. Водій автомобіля – місцевий посадовець – та його дружина отримали поранення,
– повідомляють у поліції.