Про це розповідає 24 Канал з посиланням на поліцію Києва. Згідно з інформацією правоохоронців, вибухотехніки на місці події виявили залишки боєприпасу, що підтверджує версію про використання гранати.

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Трагедія на ринку в Києві

Трагедія забрала життя двох чоловіків, місцевих мешканців віком 59 і 60 років. Один із них загинув на місці, а другий помер у лікарні від отриманих травм.

За словами представників КМДА, спочатку було припущено, що вибух стався через газовий балон, але пізніше це припущення було спростоване.

Слідчі Деснянського управління поліції вже відкрили два кримінальні провадження за умисне вбивство та незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. На місці події працюють експерти, вибухотехніки та правоохоронці, які встановлюють усі обставини трагедії.

Відтак, поліція закликає громадян бути обережними та негайно повідомляти про підозрілі предмети.