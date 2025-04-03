Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на полицию Киева. Согласно информации правоохранителей, взрывотехники на месте происшествия обнаружили остатки боеприпаса, что подтверждает версию об использовании гранаты.

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Трагедия на рынке в Киеве

Трагедия унесла жизни двух мужчин, местных жителей в возрасте 59 и 60 лет. Один из них погиб на месте, а второй скончался в больнице от полученных травм.

По словам представителей КГГА, сначала было предположено, что взрыв произошел из-за газового баллона, но позже это предположение было опровергнуто.

Следователи Деснянского управления полиции уже открыли два уголовных производства за умышленное убийство и незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. На месте происшествия работают эксперты, взрывотехники и правоохранители, которые устанавливают все обстоятельства трагедии.

Поэтому, полиция призывает граждан быть осторожными и немедленно сообщать о подозрительных предметах.