Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.

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Взрыв на рынке в Киеве

Информация о взрыве на рынке поступила в Деснянское управление полиции. Известно, что на место происшествия была немедленно направлена следственно-оперативная группа, взрывотехников и медиков.

В КГГА указали, что взрыв произошел на рынке "Юность" в Деснянском районе.

Один человек погиб, второй – получил ранения,

– говорится в сообщении.

Указывается, что раненого мужчину госпитализировали.

"По предварительной информации, взорвался газовый баллон", – сообщили в КГГА.

Сейчас все обстоятельства происшествия устанавливаются. На месте продолжают работать профильные службы.

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Напомним, что в Кривом Роге ночью 31 марта прогремел взрыв. Как оказалось, мужчина прямо посреди улицы взорвал гранату.

Полиция задержала подозреваемого.