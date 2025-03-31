Полиция задержала подозреваемого. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Днепропетровской области.

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21-летнему хулигану вручили подозрение

Сообщение от местных о взрыве поступило в полицию Кривого Рога примерно в 2:40.

Он прогремел в одном из дворов на территории Терновского района города.

Для выяснения обстоятельств на место оперативно прибыла следственно-оперативная группа отделения полиции №5 Криворожского районного управления полиции. Предварительно установлено, что 21-летний парень взорвал гранату,

– говорится в сообщении правоохранителей.

Парень взорвал гранату посреди ночи в Кривом Роге / Фото полиции Днепропетровщины

К счастью, в результате инцидента никто из людей не пострадал.

Виновника полицейские задержали и вручили ему подозрение в хулиганстве.

Напомним, что 20 марта взрыв прогремел посреди Ровно возле одного из ТРЦ. Полиция установила, что сдетонировало самодельное взрывное устройство, которое перевозили в автомобиле.