Поліція затримала підозрюваного. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на поліцію Дніпропетровщини.
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21-річному хулігану вручили підозру
Повідомлення від місцевих про вибух надійшов до поліції Кривого Рогу приблизно о 2:40.
Він пролунав в одному із дворів на території Тернівського району міста.
Для з’ясування обставин на місце оперативно прибула слідчо-оперативна група відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції. Попередньо встановлено, що 21-річний хлопець підірвав гранату,
– йдеться у повідомленні правоохоронців.
Хлопець підірвав гранату посеред ночі у Кривому Розі / Фото поліції Дніпропетровщини
На щастя, унаслідок інциденту ніхто із людей не постраждав.
Винуватця поліцейські затримали та вручили йому підозру у хуліганстві.
Нагадаємо, що 20 березня вибух пролунав посеред Рівного біля одного з ТРЦ. Поліція встановила, що здетонував саморобний вибуховий пристрій, який перевозили в автомобілі.