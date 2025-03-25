Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на СБУ.

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Деталі невдалого теракту в Кривому Розі

Росія завербувала 26-річного львів'янина через телеграм-канал з пошуку "швидких" заробітків.

Служба безпеки запобігла ще одному теракту на Дніпропетровщині. За результатами спецоперації у Кривому Розі затримано російського агента, який на замовлення ФСБ готував вибух поблизу місцевого ТЦК. За матеріалами справи, терорист мав залишити замасковану вибухівку біля контрольно-пропускного пункту військового об'єкта. Окупанти планували підірвати її разом з агентом вранці в годину пік,

– мовиться в дописі.

Таким чином окупанти сподівалися вбити якомога більше українців – і ліквідувати свого поплічника як "зайвого свідка". Це традиційна тактика росіян, які замітають сліди.