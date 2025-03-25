Служба безпеки України ліквідувала також керівника штабу 41-ї бригади ракетних кораблів та катерів Чорноморського флоту Росії, який віддавав накази на пуски крилатих ракет Валерія Транковського. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на власні джерела у спецслужбах.

Дивіться також СБУ затримала російського агента: харків'янин готував вибухівку й коригував ворожі удари

Як СБУ карає зрадників та ворогів України

25 березня СБУ відзначає 33-ю річницю з дня створення. З початку повномасштабного вторгнення Росії спецслужби відіграють важливу роль у захисті України.

Серед завдань спецслужбовців є зокрема знищення зрадників України, російських пропагандистів та військових високопосадовців.

За даними наших джерел, саме Служба безпеки України ліквідувала:

генерала, начальника військ радіаційного та хімзахисту Росії Ігоря Кірілова;

керівника штабу 41-ї бригади ракетних кораблів та катерів Чорноморського флоту Росії, який віддавав накази на пуски крилатих ракет Валерія Транковського;

екснардепа-зрадника Іллю Киву;

бойовика і пропагандиста Владлена Татарського;

Ці операції істотно підривають як військові, так й інформаційні можливості країни-агресорки.

Вороги України та російські військові злочинці повинні розуміти, що можуть стати ціллю українського правосуддя, і двічі подумати перед тим як віддавати накази про вбивства мирних українців або виправдовувати такі дії.