Служба безопасности Украины ликвидировала также руководителя штаба 41-й бригады ракетных кораблей и катеров Черноморского флота России, который отдавал приказы на пуски крылатых ракет Валерия Транковского. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на собственные источники в спецслужбах.
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Как СБУ наказывает предателей и врагов Украины
25 марта СБУ отмечает 33-ю годовщину со дня создания. С начала полномасштабного вторжения России спецслужбы играют важную роль в защите Украины.
Среди задач спецслужащих является в частности уничтожение предателей Украины, российских пропагандистов и военных чиновников.
По данным наших источников, именно Служба безопасности Украины ликвидировала:
- генерала, начальника войск радиационной и химзащиты России Игоря Кириллова;
- руководителя штаба 41-й бригады ракетных кораблей и катеров Черноморского флота России, который отдавал приказы на пуски крылатых ракет Валерия Транковского;
- экс-нардепа-предателя Илью Киву;
- боевика и пропагандиста Владлена Татарского;
Эти операции существенно подрывают как военные, так и информационные возможности страны-агрессора.
Враги Украины и российские военные преступники должны понимать, что могут стать целью украинского правосудия, и дважды подумать перед тем как отдавать приказы об убийствах мирных украинцев или оправдывать такие действия.