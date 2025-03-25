Служба безопасности Украины ликвидировала также руководителя штаба 41-й бригады ракетных кораблей и катеров Черноморского флота России, который отдавал приказы на пуски крылатых ракет Валерия Транковского. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на собственные источники в спецслужбах.

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Как СБУ наказывает предателей и врагов Украины

25 марта СБУ отмечает 33-ю годовщину со дня создания. С начала полномасштабного вторжения России спецслужбы играют важную роль в защите Украины.

Среди задач спецслужащих является в частности уничтожение предателей Украины, российских пропагандистов и военных чиновников.

По данным наших источников, именно Служба безопасности Украины ликвидировала:

генерала, начальника войск радиационной и химзащиты России Игоря Кириллова;

руководителя штаба 41-й бригады ракетных кораблей и катеров Черноморского флота России, который отдавал приказы на пуски крылатых ракет Валерия Транковского;

экс-нардепа-предателя Илью Киву;

боевика и пропагандиста Владлена Татарского;

Эти операции существенно подрывают как военные, так и информационные возможности страны-агрессора.

Враги Украины и российские военные преступники должны понимать, что могут стать целью украинского правосудия, и дважды подумать перед тем как отдавать приказы об убийствах мирных украинцев или оправдывать такие действия.