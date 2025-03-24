Правоохранители уже объявили ему о подозрении сразу по двум статьям УКУ. Об этом сообщила Служба безопасности Украины в понедельник, 24 марта, передает 24 Канал.

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Что известно об агенте

ФСБ нашла исполнителя в телеграмм-каналах, где тот публиковал прокремлевские комментарии. После вербовки он получал от россиян геолокации вражеских тайников с составляющими к самодельным взрывным устройствам, доукомплектовывал их телефонами и веществами, а затем закладывал в новые места.



Кроме того, парень разведывал адреса расположения оборонных предприятий Харькова, в частности компаний по производству и ремонту боевых БпЛА. Фигурант расспрашивал информацию у своих знакомых во время бытовых разговоров и делал доразведку вблизи объектов. Россия планировала использовать координаты для подготовки новой серии воздушных ударов по городу.

Важно! В соответствии со статьей 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Во время обыска по месту жительства у харьковчанина изъяли мобильный телефон с анонимным чатом в мессенджере, с помощью которого он контактировал с врагом.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили агенту о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения, а также в незаконном приобретении и хранении взрывного устройства.

Сейчас злоумышленник находится под стражей без права внесения залога, ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Тернополе СБУ задержала 14-летнюю девушку со взрывчаткой возле полиции. Ее шантажировали россияне, угрожая распространением откровенных фото. Вражеские спецслужбы "заметили" несовершеннолетнюю, когда та искала быстрые заработки в телеграмм-каналах.