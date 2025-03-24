Правоохоронці вже оголосили йому про підозру одразу за двома статтями ККУ. Про це повідомила Служба безпеки України в понеділок, 24 березня, передає 24 Канал.

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Що відомо про агента

ФСБ знайшла виконавця в телеграм-каналах, де той публікував прокремлівські коментарі. Після вербування він отримував від росіян геолокації ворожих схованок зі складниками до саморобних вибухових пристроїв, доукомплектовував їх телефонами та речовинами, а потім закладав у нові місця.



Окрім того, хлопець розвідував адреси розташування оборонних підприємств Харкова, зокрема компаній з виробництва та ремонту бойових БпЛА. Фігурант розпитував інформацію у своїх знайомих під час побутових розмов і робив дорозвідку поблизу об’єктів. Росія планувала використати координати для підготовки нової серії повітряних ударів по місту.

Важливо! Відповідно до статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.

Під час обшуку за місцем проживання у харків'янина вилучили мобільний телефон з анонімним чатом у месенджері, за допомогою якого він контактував з ворогом.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили агенту про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, а також у незаконному придбанні й зберіганні вибухового пристрою.

Наразі зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави, йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, в Тернополі СБУ затримала 14-річну дівчину з вибухівкою біля поліції. Її шантажували росіяни, погрожуючи розповсюдженням відвертих фото. Ворожі спецслужби "помітили" неповнолітню, коли та шукала швидкі заробітки у телеграм-каналах.