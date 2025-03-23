Останнім часом в Україні почастішали випадки терактів у громадських місцях. Так, в Івано-Франківську росіяни завербували двох підлітків, а потім підірвали їх разом із вибухівками неподалік залізничного вокзалу. Схожий інцидент трапився на Одещині, розповідає 24 Канал.

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Як усе сталося

У неділю, 23 березня, близько 18:00 у відділку поліції в Біляївці прогримів вибух. Попередньо, його спричинила вибухівка. Її з собою принесла жінка, яка зайшла у будівлю управління.

Вибуховий пристрій вона тримала у пакеті.

У мережі поширили жахливі кадри з місця події. На них можна побачити великі руйнування.

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Чи є загиблі та постраждалі

У поліції розповіли, що жінка, яка принесла вибухівку до відділку поліції, загинула. У мережі писали, що їй відірвали ноги. Також зазначалося, що є поранені. Це троє правоохоронців. Їм надали медичну допомогу. У СБУ уточнили, що поліцейські отримали лише незначні ушкодження.

СБУ підозрює теракт

Служба безпеки України класифікувала вибух у будівлі поліції на Одещині як спробу теракту. Співробітники відомства відкрили відповідне кримінальне провадження.

СБУ та Нацполіція проводять комплексні заходи для встановлення всіх обставин вибуху та осіб, причетних до нього.