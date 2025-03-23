Останнім часом в Україні почастішали випадки терактів у громадських місцях. Так, в Івано-Франківську росіяни завербували двох підлітків, а потім підірвали їх разом із вибухівками неподалік залізничного вокзалу. Схожий інцидент трапився на Одещині, розповідає 24 Канал.
Дивіться також 14-річна дівчина готувала теракт у Тернополі: ворог шантажував її фото та планував вбити
Як усе сталося
У неділю, 23 березня, близько 18:00 у відділку поліції в Біляївці прогримів вибух. Попередньо, його спричинила вибухівка. Її з собою принесла жінка, яка зайшла у будівлю управління.
Вибуховий пристрій вона тримала у пакеті.
У мережі поширили жахливі кадри з місця події. На них можна побачити великі руйнування.
Наслідки підриву у будівлі поліції: дивіться відео +18
Чи є загиблі та постраждалі
У поліції розповіли, що жінка, яка принесла вибухівку до відділку поліції, загинула. У мережі писали, що їй відірвали ноги. Також зазначалося, що є поранені. Це троє правоохоронців. Їм надали медичну допомогу. У СБУ уточнили, що поліцейські отримали лише незначні ушкодження.
СБУ підозрює теракт
Служба безпеки України класифікувала вибух у будівлі поліції на Одещині як спробу теракту. Співробітники відомства відкрили відповідне кримінальне провадження.
СБУ та Нацполіція проводять комплексні заходи для встановлення всіх обставин вибуху та осіб, причетних до нього.