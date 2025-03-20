Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укрінформ, який отримав інформацію від Служби безпеки України. Підлітка підозрюють у терористичному акті, наразі він перебуває в лікарні.

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Підозрюють постраждалого

Нагадаємо, внаслідок вибуху загинув неповнолітній студент, ще 3 осіб поранено, з них 1 людина, що втратила обидві кінцівки, у важкому стані в реанімації.

Підлітку оголосили підозру за частиною 2 статті 258 – терористичний акт,

– зазначили у пресслужбі управління СБУ.

За словами мера Івано-Франківська Руслана Марцінківа, правоохоронці розглядають низку робочих версій щодо обставин подій на вулиці Привокзальній – від необережного поводження до причетності московських спецслужб. "Поки що не можна говорити, тому що є слідство", – додав посадовець.