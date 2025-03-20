Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укринформ, который получил информацию от Службы безопасности Украины. Подростка подозревают в террористическом акте, сейчас он находится в больнице.

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Подозревают пострадавшего

Напомним, в результате взрыва погиб несовершеннолетний студент, еще 3 человека ранены, из них 1 человек, потерявший обе конечности, в тяжелом состоянии в реанимации.

Подростку объявили подозрение по части 2 статьи 258 – террористический акт,

– отметили в пресс-службе управления СБУ.

По словам мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива, правоохранители рассматривают ряд рабочих версий относительно обстоятельств событий на улице Привокзальной – от неосторожного обращения до причастности московских спецслужб. "Пока нельзя говорить, потому что есть следствие", – добавил чиновник.