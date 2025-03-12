Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива в эфире программы "Завтрак с 1+1".

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Что сказал Марцинкив о версии взрывов в Ивано-Франковске

Руслан Марцинкив отметил, что 3 травмированных в результате взрывов в Ивано-Франковске находятся в больнице. Один из пострадавших потерял две конечности и находится в тяжелом состоянии в реанимации.

Также пострадали девушка в среднем состоянии тяжести и парень, который получил легкие ранения. В результате взрыва погиб несовершеннолетний студент.

Второй взрыв, как отметил городской голова Ивано-Франковска, произошел примерно в 100 метрах от места первого, после чего загорелась крыша здания. Внутри находились четыре человека, они не пострадали и не нуждались в госпитализации.

Предварительно в первом случае сработало взрывное устройство, во втором – вероятно, также взрывное устройство. Но пока исследует все выводы полиция,

– объяснил Марцинкив.

Он также добавил, что правоохранители рассматривают ряд рабочих версий относительно обстоятельств взрывов.

"Есть ряд рабочих версий – от неосторожного обращения до других версий, что, возможно, были и причастны московские спецслужбы. Пока нельзя говорить, потому что есть следствие", – сказал мэр города.

К слову, в Ивано-Франковске вечером 11 марта прогремели 2 взрыва возле железнодорожного вокзала. В Укрзализныце отметили, что на самой территории вокзала никаких инцидентов не было, а работники и пассажиры – не пострадали.