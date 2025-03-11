Незадолго до семи вечера местные телеграмм-каналы начали писать о взрывах в Ивано-Франковске. Сообщалось, что есть погибшие и раненые. Также в городе вспыхнули пожары, передает 24 Канал.

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Что произошло в городе

Телеграмм-каналы отмечали, что было два взрыва. Предварительно, один вызвала граната на улице. Второй произошел в многоэтажке.

Медиа сообщали о жертвах и раненых, а также распространяли кадры с места событий. На одних – пострадавший из-за взрыва гранаты мужчина без конечностей, на других – охваченная пламенем многоэтажка.

Телеграм-каналы писали о большом количестве полиции и медиков.

Реакция Укрзализныци

В сети утверждали, что взрывы были возле вокзала. В "Укрзализныце" объяснили, что они произошли за пределами вокзала. "Пассажиры и работники не пострадали. Поезда курсируют по графику", – уточнили в компании.

Комментарий полиции

В полиции рассказали, что около 18:30 на линию "102" поступили сообщения о 2 взрывах вблизи многоквартирных домов на улице Привокзальной. Пострадали 3 человека и погиб несовершеннолетний.

"На месте сейчас работают полицейские, взрывотехники и все соответствующие службы. Правоохранители устанавливают все обстоятельства чрезвычайного происшествия", – отметили в ведомстве.

Что говорит местная власть

Мэр Ивано-Франковска Роман Марцинкив сообщил, что возле вокзала в результате взрывов погибли люди и занялся пожар. Городской голова уточнил, что рядом также произошел взрыв в квартире, где тоже произошло возгорание.

Председатель ОВА Светлана Онищук сообщила, что в результате одного из взрывов произошло возгорание кровли многоэтажки, которую ликвидируют пожарные.

В ГСЧС раскрыли детали

В ГСЧС рассказали, что на улице Привокзальная взорвался неустановленный предмет. Спасатели обнаружили, что на месте инцидента погиб один человек и еще трое получили ранения. Вскоре на улице Железнодорожная прогремел второй взрыв. Он произошел в квартире на 9 этаже 9-этажного здания.

Там тоже взорвался неустановленный предмет с последующим горением. Чрезвычайники спасли 4 человека, которые были заблокированы в квартирах на 8 и 9 этажах.

Есть значительные повреждения стекол, одной из квартир и стен на мансардном этаже. Возникли пожары, которые уже локализованы.

Кадры с места происшествия / ГСЧС

Ликвидация последствий взрывов в Ивано-Франковске: смотрите видео