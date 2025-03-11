К сожалению есть погибший и раненые. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС.

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Кадры последствий взрывов в Ивано-Франковске

Спасатели рассказали, что сначала взрыв прогремел на улице Привокзальной возле жилого дома. Сдетонировал неизвестный предмет.

По этому адресу, предварительно, один человек погиб, его личность устанавливают; еще трое получили травмы. Как отметила председатель ОВА Светлана Онищук, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Транспортировать всех пострадавших в кареты скорой медицинской помогли спасатели.

Вскоре после этого прогремел еще один взрыв на улице Железнодорожной. Он произошел на мансардном этаже девятиэтажки. Там возник пожар кровли на площади 400 квадратных метров.

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По этой локации спасатели эвакуировали 15 жителей из подъезда дома, 4 человека спасены из заблокированных квартир на верхних этажах.

Последствия взрыва в Ивано-Франковске / Фото ГСЧС

Сейчас пожар ликвидирован.