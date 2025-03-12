Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова мера Івано-Франківська Руслана Марцінківа в етері програми "Сніданок з 1+1".

До теми Вибухи в Івано-Франківську: рятувальники показали жахливі кадри наслідків

Що сказав Марцінків про версії вибухів в Івано-Франківську

Руслан Марцінків зазначив, що 3 травмованих унаслідок вибухів в Івано-Франківську перебувають у лікарні. Один із постраждалих втратив дві кінцівки та перебуває у важкому стані в реанімації.

Також постраждали дівчина у середньому стані важкості та хлопець, який отримав легкі поранення. Внаслідок вибуху загинув неповнолітній студент.

Другий вибух, як зазначив міський голова Івано-Франківська, стався приблизно за 100 метрів від місця першого, після чого загорівся дах будівлі. Всередині перебували четверо людей, вони не постраждали й не потребували госпіталізації.

Попередньо в першому випадку спрацював вибуховий пристрій, у другому – ймовірно, також вибуховий пристрій. Але поки досліджує всі висновки поліція,

– пояснив Марцінків.

Він також додав, що правоохоронці розглядають низку робочих версій щодо обставин вибухів.

"Є низка робочих версій – від необережного поводження до інших версій, що, можливо, були й причетні московські спецслужби. Поки що не можна говорити, тому що є слідство", – сказав мер міста.

До слова, в Івано-Франківську ввечері 11 березня пролунали 2 вибухи біля залізничного вокзалу. В Укрзалізниці наголосили, що на самій території вокзалу жодних інцидентів не було, а працівники та пасажири – не постраждали.