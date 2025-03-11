Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву тимчасового виконувача обов'язків начальника ДСНС Івано-Франківщини Олега Кушнірука в етері телемарафону.

Дивіться також В Івано-Франківську біля вокзалу пролунали вибухи: є жертва і поранені

Деталі про вибухи в Івано-Франківську

Кушнірук розповів, що вибухнув невстановлений предмет на вулиці Привокзальна.

По прибуттю рятувальників було встановлено, що загинула одна особа й отримали травми ще троє.

У цю мить також прозвучав другий вибух по Привокзальній… По прибутті до місця було встановлено, що вибух стався у квартирі на 9 поверсі 9-поверхової будівлі невстановленого предмета з подальшим горінням. Площа горіння – 400 квадратів,

– повідомив Кушнірук близько 19:30.

За його словами, на місці цього вибуху врятували 4 людини, які були заблоковані у квартирах на 8 та 9 поверхах.

Є значні пошкодження склінь, однієї із квартир та стін на мансардному поверсі. Виникли пожежі, які уже локалізовано.

На місці продовжують працювати відповідні служби та встановлювати причини вибухів.