Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление временно исполняющего обязанности начальника ГСЧС Ивано-Франковской области Олега Кушнирука в эфире телемарафона.

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Детали о взрывах в Ивано-Франковске

Кушнирук рассказал, что взорвался неустановленный предмет на улице Привокзальная.

По прибытию спасателей было установлено, что погиб один человек и получили травмы еще трое.

В этот момент также прозвучал второй взрыв на Привокзальной... По прибытии на место было установлено, что взрыв произошел в квартире на 9 этаже 9-этажного здания неустановленного предмета с последующим горением. Площадь горения – 400 квадратов,

– сообщил Кушнирук около 19:30.

По его словам, на месте этого взрыва спасли 4 человека, которые были заблокированы в квартирах на 8 и 9 этажах.

Есть значительные повреждения стекол одной из квартир и стен на мансардном этаже. Возникли пожары, которые уже локализованы.

На месте продолжают работать соответствующие службы и устанавливать причины взрывов.