Погибшим оказался 39-летний военный и шеф-повар Артем Падалка, передает 24 Канал со ссылкой на Zaxid.net.

Смотрите также Зеленский присвоил легендарному "Мунфишу" Алексею Месю звание Героя Украины

Что известно

Мужчина считался пропавшим без вести с конца декабря 2024 года. Так, 18 декабря об исчезновении своего шеф-повара сообщили в администрации местного ресторана "ШефКлуб".

Пропал наш бывший шеф-повар и друг Артем, который также является военным. Последний раз известие от него было в понедельник, около 23:00 в Ивано-Франковске. Утром, в 7:00, на городском озере нашли его куртку и телефон,

– говорилось в сообщении.

Известно, что во время экспертизы на теле военного не нашли следов насильственной смерти.

К слову, на Днепропетровщине нашли мертвым журналиста и военного Андрея Никитина 19 декабря после нескольких дней поисков. Обстоятельства гибели Никитина остаются неизвестными, он исчез 12 декабря, когда ушел из дома в селе Башмачка.