Тело Андрея Никитина было найдено 19 декабря после нескольких дней поисков. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Татьяну Латай.

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Что известно об убийстве журналиста

Обстоятельства его гибели пока остаются неизвестными. Татьяна выразила благодарность правоохранителям, кинологам и всем неравнодушным, кто помогал в поисках.

Андрея больше нет с нами. Дату и время похорон сообщу позже,

– написала она.

Андрей Никитин исчез 12 декабря, когда ушел из дома своих родителей в селе Башмачка и больше не выходил на связь. Информацию о его исчезновении сестра обнародовала 15 декабря, после чего начались поисковые работы.

Никитин был известным журналистом в Днепре, работал в ряде медиа, в частности на телеканале "Открытый". Летом 2024 года он присоединился к 233-му отдельному батальону ТРО, который сейчас защищает Украину на Запорожском направлении.