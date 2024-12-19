Тіло Андрія Нікітіна було знайдено 19 грудня після кількох днів пошуків. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Тетяну Латай.

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Що відомо про вбивство журналіста

Обставини його загибелі поки залишаються невідомими. Тетяна висловила подяку правоохоронцям, кінологам і всім небайдужим, хто допомагав у пошуках.

Андрія більше немає з нами. Дату і час похорону повідомлю пізніше,

– написала вона.

Андрій Нікітін зник 12 грудня, коли пішов з дому своїх батьків у селі Башмачка та більше не виходив на зв'язок. Інформацію про його зникнення сестра оприлюднила 15 грудня, після чого розпочалися пошукові роботи.

Нікітін був відомим журналістом у Дніпрі, працював у низці медіа, зокрема на телеканалі "Відкритий". Улітку 2024 року він приєднався до 233-го окремого батальйону ТРО, який зараз боронить Україну на Запорізькому напрямку.