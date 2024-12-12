Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу поліції Дніпропетровської області.

Дивіться також Поліція перевіряє анонімні повідомлення про замінування по всій Україні

Що відомо про погрози гранатою у маршрутці Дніпра

Зазначається, що інцидент трапився 12 грудня у Шевченківському районі міста Дніпра.

Під час руху автобуса чоловік з ознаками алкогольного сп’яніння вчинив сварку з пасажирами громадського транспорту, після чого почав погрожувати людям предметом схожим на гранату,

– розповіли правоохоронці.

Пасажири заявили на чоловіка у поліцію, після чого патрульні одразу вирушили на пошуки. Зловмисника затримали вулиці Грушевського. Затриманий мав при собі мав предмет, схожий на пустий корпус від бойової гранати Ф-1 та запал УЗРГМ.

Предмет, схожий на гранату / фото Нацполіції

Все вилучене оглянули працівники вибухотехнічної служби.

Чоловіка затримали в порядку стаття 208 КПК України. Слідчі відкрили провадження за статтею про хуліганство та розпочали досудове розслідування. Вирішується питання про повідомлення фігуранту про підозру. Тривають слідчі дії.