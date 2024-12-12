Про це у коментарі 24 Каналу розповіла заступниця начальника Департаменту комунікацій Нацполіції Юлія Гірдвіліс. За її словами, анонімні повідомлення про замінування почали надходити з 9:00 ранку.

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Перевірено 75% "замінованих" об'єктів

Зокрема, листи про замінування 12 грудня на електронні адреси отримали державні органи, місцеве самоврядування, навчальні заклади, підприємства та інші установи.

Станом на 17:35 Національна поліція України опрацювала понад 75% таких звернень. За словами Юлії Гірдвіліс, заступниці начальника Департаменту комунікацій Нацполіції, жодних вибухонебезпечних предметів наразі не виявлено, але перевірка триває.

Юлія Гірдвіліс зазначила, що у таких випадках поліція діє за відпрацьованим алгоритмом реагування.

Ми не перший рік стикаємося з такого роду повідомленнями. Кожна така ситуація відпрацьовується як реальна загроза. Поліція має достатньо сил і засобів для перевірки кожного об'єкта,

– наголосила представниця Нацполіції.

У поліції також припускають, що масові повідомлення про замінування є частиною інформаційної війни, яку веде Росія. Такі дії можуть бути спробами дестабілізувати ситуацію у регіонах України через інформаційно-психологічні спецоперації.

Не виключаємо, що у такий спосіб Росія намагається вплинути на психологічний стан громадян і створити хаос,

– додала Гірдвіліс.

Нацполіція закликає громадян зберігати спокій та довіряти лише офіційним джерелам інформації.