Відправник листа з погрозами просить вважати нібито "винними" авторок розслідування про спецслужби Росії. Про це йдеться в матеріалі "Радіо Свобода".

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Хто причетний до фейкових мінувань в Україні

Лист з повідомленням про "замінування" підписала особа, яка назвала себе представником "терористичної групи", за назвою однойменного телеграм-каналу. За словами журналістів, в цьому каналі активно поширюються заклики палити авто українських військових та переслідувати представників ТЦК. За таку "роботу" там пропонують від 100 доларів.

Також в цьому листі згадуються журналістки "Радіо Свобода" Ірина Сисак та Валерія Єгошина, а також фрілансерка Юлія Химерик. Автори погроз вказали, що саме на них "покладають провину" у нібито майбутніх терактах.

Цікаво, що нещодавно ці журналістки опублікували розслідування про те, як ворожі спецслужби вербують українців для підпалів автівок.

Ми не можемо пояснити мотивацію цих обурливих погроз. Ми не піддаємося залякуванням і підтримуємо наших журналістів, які продовжуватимуть інформувати українську аудиторію безстрашно та неупереджено. Ми також готові усіляко співпрацювати з органами влади в їхніх розслідуваннях,

– заявив президент "Радіо Свобода" Стівен Капус.

Розслідувачі "Схем" з'ясували, що установчі дані відправника листа з погрозами збігаються з даними особи, яка проживає в Криму та має російський паспорт.

Раніше в Національній поліції заявили, що правоохоронці проводять перевірку на об'єктах, щодо яких надійшли анонімні повідомлення про замінування.