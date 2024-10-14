Про це повідомили у Національній поліції України. Вибухівки шукають у школах, міськрадах та інших об'єктах.

До теми До одразу 16 судів в різних регіонах України надійшли повідомлення про замінування

Що кажуть про "замінування" у поліції

У Нацполіції зазначили, що правоохоронці проводять перевірку на об'єктах, щодо яких надійшли анонімні повідомлення про замінування.

Правоохоронці розповіли, що в низці областей України на електронні адреси різних установ надходять анонімні листи про замінування їх будівель. Це торкнулося також і органів державної влади та місцевого самоврядування.

Нацполіція вже не перший рік стикається з такого роду повідомленнями, напрацьований відповідний алгоритм реагування та такі події,

– пояснили у поліції.

Там також не виключили, що у такий спосіб росіяни намагаються дестабілізувати ситуацію в областях. Тому це може бути й інформаційно-психологічні спецоперації.

"Сил і засобів поліції вистачає, аби перевірити кожен об'єкт. На місці працюють профільні служби", – запевнили поліцейські.

Окрім того, правоохоронці закликали громадян бути уважними та сприяти поліції у виконанні нею службових обов'язків. Про результати усіх перевірок щодо "мінувань" у Нацполіції повідомлять додатково.

Яка ситуація із повідомленнями про мінування по містах

Загалом повідомлення про мінування вже надійшли у Києві, Сумах, Львові, Запоріжжі, Івано-Франківську, Житомирі, Рівному, Ужгороді. Також поширювали повідомлення про мінування й об'єктів, де перебувають судді та представники влади.

Київ

У Києві повідомлення про замінування отримали Київський національний університет культури та мистецтв та Вища рада правосуддя. ВРП тимчасово припинила свою роботу. Працівників та відвідувачів евакуювали.

У Вищу раду правосуддя надійшло повідомлення про замінування / Відео УНІАН

В головному управлінні поліції Києва Суспільному підтвердили повідомлення про нібито замінування низки об'єктів. Наразі правоохоронці перевіряють інформацію на місцях. Про які саме будівлі йдеться у поліції не повідомили.

Центр протидії дезінформації також отримав повідомлення про мінування будівлі.

Львів та область

У місцевих телеграм-каналах повідомили, що повідомлення про мінування надійшли повідомлення про замінування школи №10 та фахового коледжу "Львівської політехніки". Учнів та працівників евакуйовуватимуть з будівель навчальних закладів.

На місце вже викликали відповідні служби, які перевірять заклади на наявність в них вибухових пристроїв.

Крім того, згодом стало відомо, що також є повідомлення про замінування низки будівель у центрі на площі Ринок. Людей звідти також евакуюють.

Окрім того, Жовківська міська рада отримала повідомлення про замінування будівлі на електронну пошту. Після цього усі працівники й відвідувачі були терміново евакуйовані. Очікуються результати перевірки.

У поліції Львівської області запевнили, що правоохоронці проводять перевірки об'єктів, куди надійшли анонімні повідомлення про замінування.

Івано-Франківськ

В Івано-Франківську 14 жовтня поліцейські перевіряють інформацію про замінування державних установ, медзакладів, судів, а також Франківського драмтеатру. Про це повідомили Суспільному у пресслужбі поліції Івано-Франківської області.

На електронні адреси закладів, держустанов та судів надійшли анонімні листи з попередженням про замінування.На місці ймовірних замінувань працюють вибухотехніки та слідчо-оперативні групи.

Полтава

У Полтаві надійшли повідомлення до поліції про замінування 25-ї та 9-ї гімназій. Про це Суспільному розповів речник Полтавського райуправління поліції Василь Зуб.

За словами речника, нині вибухотехніки проводять обстеження, та евакуйовують дітей із приміщень.

У Полтаві також перевіряють замінування корпусів Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка.

У Полтаві евакуювали корпус педінституту через повідомлення про "мінування" / Відео Суспільного

Хмельницький

У Хмельницькому після обіду 14 жовтня до поліції надійшло повідомлення про замінування трьох будівель, серед яких державні установи й комунальне підприємство. Про це Суспільному розповіла начальниця сектору комунікації головного управління Національної поліції у Хмельницькій області Інна Глега.

Станом на 15:20 до поліції надійшло повідомлення про замінування майже 50 об'єктів.

За її словами, на місцях працюють усі відповідні служби, які обстежують будівлі та перевіряють їх на наявність вибухонебезпечних предметів. Наразі людей евакуювали.

Серед замінованих будівель також є комунальне підприємство "Хмельницькводоканал". Це у коментарі виданню підтвердила його прессекретарка Анна Помаранська.

Суми

У Сумах до 10 різних державних установ надійшло повідомлення про мінування будівель. Серед них були Зарічний суд, управління освіти та науки Сумської міської ради, сервісний центр на вулиці Білопільський шлях і будівля казначейства.



У Сумах повідомили про мінування Зарічного суду / Фото Суспільного

На місці працюють вибухотехніки та кінологи. Про це повідомили Суспільному у поліції Сумщини.

Миколаїв та область

На Миколаївщині 14 жовтня до закладів освіти та держустанов на електронні пошти надійшли повідомлення про замінування. Про це кореспондентам Суспільного розповів керівник управління з питань надзвичайних ситуацій Євген Пронін.

"Заміновані" в основному об'єкти, як освітні заклади, об'єкти критичної інфраструктури, ну і ряд установ і організацій, пов'язаних з морською діяльністю, податковими службами. Інформація надходила в основному на електронну пошту Нацполіції,

– розповів посадовець.

Повідомлення про замінування стосувалися шести об'єктів у Миколаєві та ще 14 по області. Зокрема у Первомайську, Баштанці, Березанці, Галицинівській та Бузькій громадах тощо.

Станом на 14:25 жодне з повідомлень не підтвердилося. На місцях працюють оперативні служби, які перевіряють наявність вибухівки.

Запоріжжя

На Запоріжжі правоохоронці отримали понад 30 повідомлень про можливе замінування різних підприємств та установ. Про це повідомили у пресслужбі ГУ Національної поліції Запорізької області.Нині правоохоронці проводять перевірки.

Вінниця

У Вінниці до поліції надійшло повідомлення про замінування кількох навчальних закладів. Інформацію Суспільному підтвердила речниця ГУНП у Вінницькій області Заріна Маєвська.

За її словами, на місцях подій працюють усі відповідні служби, включаючи вибухотехніків та кінологів, які обстежують приміщення на наявність вибухонебезпечних предметів.

Служби безпеки вжили заходів для евакуації учнів та персоналу з потенційно небезпечних будівель. На цю мить правоохоронці перевіряють інформацію та обстежують територію.

Додаткову інформацію про навчальні заклади, що підпадають під замінування, поки не розголошують.

Кропивницький

У Кропивницькому людей евакуюють з адмінбудівель. Причина — повідомлення про замінування. Про це Суспільному розповіла речниця поліції в області Віталіна Бевзенко.

Кількості та назв установ представниця поліції не назвала. Водночас вона сказала, що на місці працюють поліцейські та рятувальники. Інформацію про можливі замінування перевіряють.

З власних джерел Суспільному відомо, що зокрема перевіряють інформацію про замінування будівлі Кіровоградської обласної ради та Кропивницької філії "Газмережі" (раніше – Кіровоградгаз).

Житомир

У Житомирі до поліції надійшли повідомлення про мінування приміщень Житомирської міськради та Головного управління Держгеокадастру в Житомирській області. Інформацію про це журналістам Суспільного підтвердила пресофіцерка поліції Житомирщини Іванна Сілецька.

За її словами, повідомлення про замінування надходили у різний час. На місці працює слідчо-оперативна група Житомирського районного управління поліції та вибухотехніки Головного управління Нацполіції в Житомирській області та патрульні. Проводиться евакуація.

Щойно роботи будуть закінчені у поліції обіцяли повідомити додаткові деталі. На питання журналістів про ймовірне мінування інших приміщень Іванна Сілецька відповіла, що офіційні повідомлення до поліції про це поки не надходили.

Черкаси

У Черкасах до кількох державних установ надійшло повідомлення про імовірне замінування. Серед них – черкаська філія АТ НСТУ Суспільне Черкаси. Інформацію Суспільному підтвердила речниця Головного управління нацполіції області Зоя Вовк.

За її словами, на місцях працюють усі відповідні служби, які обстежують будівлі та перевіряють їх на наявність вибухонебезпечних предметів. Зі слів кореспондентів Суспільного, працівників закладів евакуювали.

Як стало відомо журналістам Суспільного з власних джерел, серед замінованих будівель у Черкасах ОВА, міська рада, податкова служба, пенсійний фонд та кілька банків.

Рівне та область

Очільник Рівненської ОВА Олександр Коваль повідомив, що 33 повідомлення про замінування в області надійшло сьогодні станом на 15:00. Серед "замінованих" об'єктів органи влади різних рівнів, освітні, медичні та інші заклади.

Мета подібних повідомлень зрозуміла – дестабілізація життєдіяльності регіону. Усі звернення зараз злагоджено опрацьовують представники відповідних служб,

– сказав він.

Коваль закликав громадян не панікувати.

Дніпро

Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук розповів, що у будівлю ради також надійшов дзвінок про замінування будівлі. На щастя, загрози не підтвердилися, всі працівники в безпеці та продовжують свою роботу.

Окрім того, на електронну пошту Луганської ОДА, яка нині базується в Дніпрі, надійшло повідомлення про замінування будівлі. Облдержадміністрація евакуйована, усі співробітники перебувають у безпеці.

Ужгород

До поліції 14 жовтня надійшло повідомлення про замінування Ужгородської міської ради. Цю інформацію Суспільному підтвердила речниця Нацполіції Закарпаття Ганна Дан.

За її словами, повідомлення про замінування міськради до правоохоронців надійшло близько 13:20. Наразі правоохоронці перевіряють цю інформацію.

Ганна Дан додала, що до поліції надійшло кілька повідомлень про замінування, проте точну кількість у поліції не називають.

Чернігівська область

Ічнянська міська рада на своїй фейсбук-сторінці повідомила, що тимчасово призупинила роботу у зв'язку з повідомленням про замінування.