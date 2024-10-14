Об этом сообщили в Национальной полиции Украины. Взрывчатки ищут в школах, горсоветах и других объектах.

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Что говорят о "заминировании" в полиции

В Нацполиции отметили, что правоохранители проводят проверку на объектах, по которым поступили анонимные сообщения о заминировании.

Правоохранители рассказали, что в ряде областей Украины на электронные адреса различных учреждений поступают анонимные письма о заминировании их зданий. Это коснулось также и органов государственной власти и местного самоуправления.

Нацполиция уже не первый год сталкивается с такого рода сообщениями, наработан соответствующий алгоритм реагирования и такие события,

– объяснили в полиции.

Там также не исключили, что таким образом россияне пытаются дестабилизировать ситуацию в областях. Поэтому это может быть и информационно-психологические спецоперации.

"Сил и средств полиции хватает, чтобы проверить каждый объект. На месте работают профильные службы", – заверили полицейские.

Кроме того, правоохранители призвали граждан быть внимательными и способствовать полиции в выполнении ею служебных обязанностей. О результатах всех проверок относительно "минирований" в Нацполиции сообщат дополнительно.

Какова ситуация с сообщениями о минировании по городам

В общем сообщения о минировании уже поступили в Киеве, Сумах, Львове, Запорожье, Ивано-Франковске, Житомире, Ровно, Ужгороде. Также распространяли сообщения о минировании и объектов, где находятся судьи и представители власти.

Киев

В Киеве сообщение о заминировании получили Киевский национальный университет культуры и искусств и Высший совет правосудия. ВСП временно прекратил свою работу. Работников и посетителей эвакуировали.

В главном управлении полиции Киева Суспильному подтвердили сообщение о якобы заминировании ряда объектов. Сейчас правоохранители проверяют информацию на местах. О каких именно зданиях идет речь в полиции не сообщили.

Львов

В местных телеграм-каналах сообщили, что сообщения о минировании поступили сообщения о заминировании школы №10 и профессионального колледжа "Львовской политехники". Учеников и работников будут эвакуировать из зданий учебных заведений.

На место уже вызвали соответствующие службы, которые проверят заведения на наличие в них взрывных устройств.

Кроме того, впоследствии стало известно, что также есть сообщение о заминировании ряда зданий в центре на площади Рынок. Людей оттуда также эвакуируют.

Ивано-Франковск

В Ивано-Франковске 14 октября полицейские проверяют информацию о заминировании государственных учреждений, медучреждений, судов, а также Франковского драмтеатра. Об этом сообщили Суспильному в пресс-службе полиции Ивано-Франковской области.

На электронные адреса учреждений, госучреждений и судов поступили анонимные письма с предупреждением о заминировании. На месте вероятных заминирований работают взрывотехники и следственно-оперативные группы.

Полтава

В Полтаве поступили сообщения в полицию о заминировании 25-й и 9-й гимназий. Об этом Суспильному рассказал представитель Полтавского райуправления полиции Василий Зуб.

По словам представителя, сейчас взрывотехники проводят обследование, и эвакуируют детей из помещений.

Хмельницкий

В Хмельницком после обеда 14 октября в полицию поступило сообщение о заминировании трех зданий, среди которых государственные учреждения и коммунальное предприятие. Об этом Сусрильному рассказала начальница сектора коммуникации главного управления Национальной полиции в Хмельницкой области Инна Глега.

По ее словам, на местах работают все соответствующие службы, которые обследуют здания и проверяют их на наличие взрывоопасных предметов. Сейчас людей эвакуировали.

Среди заминированных зданий также есть коммунальное предприятие "Хмельницкводоканал". Это в комментарии изданию подтвердила его пресс-секретарь Анна Помаранская.

Сумы

В Сумах в 10 различных государственных учреждений поступило сообщение о минировании зданий. Среди них были Заречный суд, управление образования и науки Сумского городского совета, сервисный центр на улице Белопольский путь и здание казначейства.



В Сумах сообщили о минировании Заречного суда / Фото Суспильного

На месте работают взрывотехники и кинологи. Об этом сообщили Суспильному в полиции Сумской области.

Николаев и область

В Николаевской области 14 октября в учебные заведения и госучреждения на электронные почты поступили сообщения о заминировании. Об этом корреспондентам Суспильного рассказал руководитель управления по вопросам чрезвычайных ситуаций Евгений Пронин.

"Заминированы" в основном объекты, как образовательные учреждения, объекты критической инфраструктуры, ну и ряд учреждений и организаций, связанных с морской деятельностью, налоговыми службами. Информация поступала в основном на электронную почту Нацполиции,

– рассказал чиновник.

Сообщение о заминировании касались шести объектов в Николаеве и еще 14 по области. В частности в Первомайске, Баштанке, Березанке, Галициновской и Бугской общинах и тому подобное.

По состоянию на 14:25 ни одно из сообщений не подтвердилось. На местах работают оперативные службы, которые проверяют наличие взрывчатки.

Запорожье

В Запорожье правоохранители получили более 30 сообщений о возможном заминировании различных предприятий и учреждений. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Национальной полиции Запорожской области. Сейчас правоохранители проводят проверки.

Винница

В Виннице в полицию поступило сообщение о заминировании нескольких учебных заведений. Информацию Суспильному подтвердила пресс-секретарь ГУНП в Винницкой области Зарина Маевская.

По ее словам, на местах событий работают все соответствующие службы, включая взрывотехников и кинологов, которые обследуют помещения на наличие взрывоопасных предметов.

Службы безопасности приняли меры для эвакуации учащихся и персонала из потенциально опасных зданий. На данный момент правоохранители проверяют информацию и обследуют территорию.

Дополнительную информацию об учебных заведениях, подпадающих под заминирование, пока не разглашают.

Кропивницкий

В Кропивницком людей эвакуируют из админзданий. Причина – сообщение о заминировании. Об этом Суспильному рассказала пресс-секретарь полиции в области Виталина Бевзенко.

Количества и названий учреждений представитель полиции не назвала. В то же время она сказала, что на месте работают полицейские и спасатели. Информацию о возможном заминировании проверяют.

Из собственных источников Общественному известно, что в частности проверяют информацию о заминировании здания Кировоградского областного совета и Кропивницкого филиала "Газсети" (ранее – Кировоградгаз).

Житомир

В Житомире в полицию поступили сообщения о минировании помещений Житомирского горсовета и Главного управления Госгеокадастра в Житомирской области. Информацию об этом журналистам Суспильного подтвердила пресс-офицер полиции Житомирщины Иванна Силецкая.

По ее словам, сообщение о заминировании поступали в разное время. На месте работает следственно-оперативная группа Житомирского районного управления полиции и взрывотехники Главного управления Нацполиции в Житомирской области и патрульные. Проводится эвакуация.

Как только работы будут закончены в полиции обещали сообщить дополнительные детали. На вопрос журналистов о вероятном минировании других помещений Иванна Силецкая ответила, что официальные сообщения в полицию об этом пока не поступали.