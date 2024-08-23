В пресс-службе Судебной власти Украины сообщили, что правоохранительные органы проводят соответствующие работы. О возобновлении работы судебные учреждения сообщат дополнительно.

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О заминировании каких судов сообщается

Сегодня о поступлении сообщений о заминировании помещений судебных учреждений информируют:

Житомирский апелляционный суд

Хозяйственный суд Ивано-Франковской области

Баштанский районный суд Николаевской области

Белопольский районный суд Сумской области

Менский районный суд Черниговской области

Сокирянский районный суд Черновицкой области

Черновицкий районный суд Винницкой области

Городенковский районный суд Ивано-Франковской области

Нововодолажский районный суд Харьковской области

Тысменицкий районный суд Ивано-Франковской области

Великомихайловский районный суд Одесской области

Хозяйственный суд Одесской области

Киевский апелляционный суд

Братский районный суд

Николаевской области

Дергачевский районный суд Харьковской области.

Стоит помнить, что подобные сообщения о фейковых минированиях в Украине – это уже привычная практика для врага. Ранее неоднократно появлялась информация, что российские спецслужбы привлекают детей к фейковым минированиям. Однако украинские взрывотехники обязаны реагировать на каждое такое сообщение.