В пресс-службе Судебной власти Украины сообщили, что правоохранительные органы проводят соответствующие работы. О возобновлении работы судебные учреждения сообщат дополнительно.

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О заминировании каких судов сообщается

Сегодня о поступлении сообщений о заминировании помещений судебных учреждений информируют:

  • Житомирский апелляционный суд
  • Хозяйственный суд Ивано-Франковской области
  • Баштанский районный суд Николаевской области
  • Белопольский районный суд Сумской области
  • Менский районный суд Черниговской области
  • Сокирянский районный суд Черновицкой области
  • Черновицкий районный суд Винницкой области
  • Городенковский районный суд Ивано-Франковской области
  • Нововодолажский районный суд Харьковской области
  • Тысменицкий районный суд Ивано-Франковской области
  • Великомихайловский районный суд Одесской области
  • Хозяйственный суд Одесской области
  • Киевский апелляционный суд
  • Братский районный суд
  • Николаевской области
  • Дергачевский районный суд Харьковской области.

Стоит помнить, что подобные сообщения о фейковых минированиях в Украине – это уже привычная практика для врага. Ранее неоднократно появлялась информация, что российские спецслужбы привлекают детей к фейковым минированиям. Однако украинские взрывотехники обязаны реагировать на каждое такое сообщение.