Теперь мужчине грозит от 15 лет до пожизненного заключения. О его планах в полицию 2 августа сообщил 51-летний знакомый, которому и было заказано убийство.

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Полиция имитировала убийство

Под контролем правоохранителей 51-летний мужчина предварительно согласился на выполнение преступления и впоследствии получил аванс в 5 тысяч долларов.

Остальные средства подозреваемый должен был передать после того, как получил бы доказательства убийства: он хотел увидеть фото, на котором любовник жены был бы действительно мертвым.

Чтобы защитить потерпевшего и задержать заказчика, полицейским пришлось имитировать преступление,

– рассказали следователи.

Соответствующие фото- и видеоматериалы, которые якобы подтверждали убийство, заказчик получил 15 августа во время личной встречи. Тогда же и был задержан фигурант дела.