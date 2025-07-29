В частности, сильные взрывы раздаются в Ростовской области. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Что известно о взрывах в России?

В ночь на 29 июля оккупанты жаловались на атаку неизвестных БпЛА и сильные взрывы. В частности, неспокойно в городе Сальск Ростовской области.

Местные жители утверждают, что город атакуют дроны, за час уже прозвучало 4 – 5 взрывов, а в небе продолжают слышать звук, напоминающий пролет БпЛА.

Взрывы в Ростовской области: смотрите видео

Некоторые телеграм-каналы пишут, что взрывы раздаются вблизи железнодорожного объекта, однако не уточняют, где именно. На опубликованных кадрах также можно увидеть, что после взрывов вспыхнул пожар. По непроверенным данным, в Сальске горит цистерна с горючим.

Пожар в Сальске: смотрите видео (Внимание! Присутствует ненормативная лексика, 18+)

Кроме того, оккупанты жалуются, что взрывы раздаются и в других городах, в частности – в Миллерово и Волгодонске. Однако официально российские власти никак не комментировали взрывы в Ростовской области.

К слову, ночью взрывы раздавались и во временно оккупированном Донецке. После взрывов более 150 тысяч человек осталось без света.