Зокрема, сильні вибухи лунають у Ростовській області. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

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Що відомо про вибухи у Росії?

У ніч на 29 липня окупанти бідкалися на атаку невідомих БпЛА та сильні вибухи. Зокрема, неспокійно у місті Сальськ Ростовської області.

Місцеві жителі стверджують, що місто атакують дрони, за годину вже пролунало 4 – 5 вибухів, а в небі продовжують чути звук, що нагадує проліт БпЛА.

Вибухи у Ростовській області: дивіться відео

Деякі телеграм-канали пишуть, що вибухи лунають поблизу залізничного об'єкта, однак не уточнюють, де саме. На опублікованих кадрах також можна побачити, що після вибухів спалахнула пожежа. За неперевіреними даними, у Сальську горить цистерна з пальним.

Пожежа у Сальску: дивіться відео (Увага! Присутня ненормативна лексика, 18+)

Крім того, окупанти бідкаються, що вибухи лунають і в інших містах, зокрема – у Міллерево та Волгодонську. Однак офіційно російська влада ніяк не коментувала вибухи в Ростовській області.

До слова, уночі вибухи лунали й у тимчасово окупованому Донецьку. Після вибухів понад 150 тисяч людей залишилося без світла.